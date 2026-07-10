ООО «Стартап» информирует о расценках на печатную площадь для публикации предвыборной агитации в периодическом печатном издании (журнале) «Королевские ворота»

В связи с принятием решений о назначении на 20 сентября 2026 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборов депутатов Калининградской областной Думы восьмого созыва, выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда, ООО «Стартап» объявляет о готовности в период предвыборной агитации предоставить печатные площади для размещения агитационных материалов в периодическом печатном издании (журнале) «Королевские ворота» по следующим расценкам:

1 полоса, макет (или статья) – 58 590 рублей.

2 полосы, макет (или статья) – 117 180 рублей.

½ полосы, рубрика «Повестка дня» — 38 010 рублей.

Написание материала на 1 полосу — 6 300 рублей

Распространение агитационных печатных материалов вместе с изданием – 69 195 рублей.

Наценки: +50% за выбор места размещения.

Все цены указаны с НДС (5%).

Реклама. ООО "СТАРТАП", ИНН 3906159571