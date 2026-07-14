ООО «Тритон ПМ» информирует о расценках на эфирное время для предвыборной агитации в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград»

В связи с принятием решений о назначении на 20 сентября 2026 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда ООО «Тритон ПМ» информирует о готовности предоставления эфирного времени для предвыборной агитации, а также о расценках на эфирное время для предвыборной агитации в эфире радиоканала «Комсомольская правда» на территории Калининградской области (регистрационный номер ЭЛ № ФС77 – 58442, дата регистрации 25.06.2014), вещающего на частоте 107,2 Гц в Калининграде и Калининградской области.

Стоимость трансляции агитационного материала в рекламном блоке - 20 руб. за 1 сек.

Стоимость трансляции агитационных материалов (интервью) - 1000 руб. за 1 мин.

Наценки:

Позиционирование в рекламном блоке +15%

Дополнительные услуги:

Изготовление аудиоролика – 5000 руб.

НДС не предусмотрен в связи с применением УСН.

Общество с ограниченной ответственностью «Тритон ПМ»

(ООО «Тритон ПМ») ИНН 3905022052

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тел. 336-337 reklama@bfm39.ru

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