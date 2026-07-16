На острове в Калининграде забили первую сваю в основание будущего комплекса с красными домами

Так будет выглядеть комплекс.

Огромный жилой комплекс расположится на острове Октябрьский по соседству со стадионом и займет площадь 7 гектаров. Проект утвердили на заседании градостроительного совета ровно год назад. Кроме жилья (9 домов высотой от 5 до 20 этажей) здесь появятся бутик-отель, бизнес-центр и торговый центр, гостиница и новая благоустроенная набережная.

Инвестором выступает группа компаний «Кортрос». Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг сегодня прилетел в Калининград и вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных поучаствовал в закладке именной сваи на месте строительства.

По словам Алексея Беспрозванных, комплекс на острове – это один из крупнейших проектов среди всех, которые будут реализовываться в нашей области до 2030 года. Всего их, напомним, 90 на сумму почти триллион рублей.

- Важно, что социальная и коммерческая составляющие будут реализовываться параллельно, здесь появятся и школа, и детский сад, - отметил губернатор. - Наша задача – объединить это пространство пешеходными и велодорожками и пространствами для отдыха с площадкой на месте Дома Советов, где появятся парк и филиал Национального центра «Россия». Все это будет единым большим проектом.