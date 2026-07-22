Служба охраны памятников решила включить психиатрическую больницу Алленберга в список объектов культурного наследия Калининградской области

Служба охраны памятников решила включить психиатрическую больницу Алленберга под Знаменском в список выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. В сообщении организации отмечается, что комплекс «Провинциальная психиатрическая больница Алленберга» обладает признаками объекта культурного наследия.

Решение о включении в перечень приняли, «как обещали и собственникам, и общественности».

«Потребовалось больше времени, чем планировали, чтобы тщательным образом выверить состав ансамбля и утвердить границы территории для организации его полноценной охраны», - говорится в сообщении службы ОКН.

Строительство комплекса зданий психиатрической больницы в Алленберге было начато в 1848 году, медицинское учреждение для психически больных было открыто 1 сентября 1852 года и просуществовало до 1940 года.

Ранее мы рассказывали о том, что собственником старинного комплекса стал 35-летний инвестор из Казани Айдар Мифтахов.