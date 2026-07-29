В Калининградской области за год провели 85 экспертиз по включению памятников в федеральный реестр

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

За прошлый год в Калининградской области региональная cлужба госохраны объектов культурного наследия рассмотрела результаты 85 экспертиз на признание объектов выявленными объектами культурного наследия. Большинство из них стали положительными – с рекомендацией включить объект в реестр. Есть и отрицательные, в связи с полной утратой историко-культурной ценности объектов. Об этом сказал на пресс-конференции в «ТАСС-Калининград» руководитель службы Евгений Маслов.

По закону статус выявленных ОКН является промежуточным на пути к признанию объекта памятником, но уже достаточным для того, чтобы защитить его от сноса.

Глава службы заявил, что по закону с инициативой по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в службу могут обращаться даже граждане.

По его словам, в Калининградской области на учете стоит более 2 тысяч ОКН федерального, регионального и муниципального значения. Полтысячи из всех ОКН региона это археологические памятники, столько же – жилые дома.

Маслов отметил, что «этот список далеко не закрыт».

Ранее мы рассказали о том, как в Калининграде варварски снесли историческое здание на Правой набережной. Домик необычного вида входил в комплекс мельницы Кёнигсберга.