Глава Черняховска рассказал о сохранении брусчатки на площади Ленина

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На площади Ленина в Черняховске идут ремонтные работы – ранее проект победил в конкурсе и задача превратить место в удобное общественное пространство, при этом брусчатку не уничтожают, а сохраняют. Об этом глава Черняховска Виктор Вобликов рассказал 31 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

- Мы ставим амбициозные задачи. Не только перекладываем брусчатку, но и все сети меняем, - сказал глава и отметил, что площадь превратится в «пространство для человека», где любой житель или гость города сможет найти себе занятие.

По словам чиновника, в городе ценят брусчатое историческое покрытие и стараются к нему «правильно и с умом подходить, правильно и профессионально перекладывать», а не заменять плиточкой или асфальтом.

Глава отметил, что на территории Калининского квартала в Черняховске 4 года назад переложили брусчатку на площади 5 га и за это время с ней ничего не произошло – покрытие в идеальном состоянии.

2 года назад уложили булыжник на улице Комсомольской – сегодня он лежит и радует туристов.

Ранее мы рассказывали о том, как уничтожают брусчатку в Советске. Руководство считает, что укладывать брусчатку это дорого и ее меняют на плитку. Общественность возмущена.