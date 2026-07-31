Технологии гостеприимства: «Ростелеком» подключил к цифровым услугам историческое здание отеля под Калининградом

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационными услугами и оборудованием расположенный в историческом здании отель «Франц Лефорт» в городе Черняховске Калининградской области. Провайдер подключил высокоскоростной интернет и сервис «ТВ для гостиниц», благодаря которому гости не только имеют доступ к многочисленным телеканалам, фильмам и сериалам, но и своевременно получают информацию о специальных предложениях в отеле и городе.

Дмитрий Павлов, директор по работе с корпоративным и массовым сегментом Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сфера гостеприимства — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в Калининградской области. Мы рады, что все больше отельеров обращают свое внимание на специальные предложения от “Ростелекома” для гостиниц. В частности, система “Цифровой отель” специально создана для эффективного управления гостиничными комплексами с различным номерным фондом. Она позволяет автоматизировать бизнес-процессы, оптимизировать затраты на дополнительные ИТ-решения и персонал. Наши специалисты помогут подобрать лучший вариант и по функционалу, и по стоимости, опираясь исключительно на потребности и задачи заказчика. Уверен, что и наши услуги сделают пребывание гостей в регионе еще более приятным и продуктивным».

Сервис «ТВ для гостиниц» работает через интернет, это современная и более надежная альтернатива кабельному и спутниковому телевидению. Персонал отеля может управлять услугами через интерфейс администратора. На стартовой странице можно размещать актуальные предложения, афишу и прочую информацию.

Евгений Смирнов, директор отеля «Франц Лефорт»:

«Сейчас мы наблюдаем бурное развитие внутреннего туризма. Калининградская область с ее уникальными памятниками культуры и истории, потрясающей природой уже стала одной из главных точек притяжения. Наш отель сегодня — это не просто средство размещения, а тщательно отреставрированный объект культурного наследия регионального значения. Мы сохранили исторический облик здания, чтобы каждый гость мог ощутить дух старого Инстербурга, наслаждаясь при этом современным комфортом. Для этого подключили отель к интернету от "Ростелекома" и оборудовали номера современным цифровым ТВ».

Гостиница расположена в историческом центре Черняховска (до 1946 года — Инстербург), в одном из самых узнаваемых зданий города, построенном в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана. Изначально здесь располагалась окружная больница. После пожара 1902 года объект был реконструирован: у здания появился третий этаж, фасад украсили изразцы с растительным орнаментом. Свое название отель получил в честь знаменитого сподвижника Петра Первого — Франца Лефорта. В Черняховске до сих пор сохранилось большое количество немецких зданий, в том числе епископский замок Георгенбург 14 века, башня Бисмарка, немецкие виллы и исторические комплексы.

Для подключения «ТВ для гостиниц» и других услуг «Ростелекома» для бизнеса достаточно оставить заявку на сайте компании или позвонить по телефону горячей линии 8 800 300 67 95. Специалисты осмотрят помещения, подберут оптимальное оборудование и смонтируют его на месте.

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