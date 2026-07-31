Эксперт прокомментировал доклад «Процесс выдвижения на выборах 2026 – оценка электоральной динамики»

23 июля был опубликован доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Процесс выдвижения на выборах 2026 – оценка электоральной динамики», посвященный предварительным итогам этапа выдвижения кандидатов и партий на выборах, назначенных на единый день голосования 2026 года. С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке: https://clck.su/UsNMl

Эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в Калининградской области, кандидат социологических наук, доцент БФУ им. И. Канта, политолог Михаил Берендеев так прокомментировал основные тезисы доклада:

Этап выдвижения на выборах депутатов Государственной Думы полностью завершён. Заверены списки 11 партий по единому федеральному округу, а по 225 избирательным округам в окружные комиссии поступили документы от 1717 кандидатов, из них 1635 выдвинуты 11 политическими партиями и 80 — в порядке самовыдвижения. В среднем в одном округе конкурируют почти восемь кандидатов. Это показывает хорошую динамику на этапе старта кампании в рамках выдвижения кандидатов и политических партий. Теперь все будет зависеть от того насколько сами кандидаты и политические партии будут активны в рамках работы с избирателями. Учитывая, что спецификой данной кампании будет достаточно большая электоральная волатильность, когда избиратели по сравнению с прошлыми выборами могут поменять свои предпочтения, может быть много сюрпризов не только с теми, кто определился, а их больше половины, но и около трети не определившихся, избирателей находящихся в «серой зоне», и очень многие из них часто принимают решение прямо в день выборов или прямо на участке. Часто сами штабы политических партий этот фактор не учитывают, однако он играет большую роль в финале политической борьбы.

В целом можно говорить о том, что выдвижения как партий, так и отдельных кандидатов на разных уровнях прошли в соответствие с нормами законодательства и это фиксируют как сами политические партии, так и электоральные эксперты. Все те, кто хотел в выборах участвовать всем предоставлена такая возможность. Российский электорат ушел на фокус к конструктивности действий и прагматизма решений. Поэтому все те политические силы которые хотели бы раскачать ситуацию, не пользуясь популярностью в обществе, соответственно, имеют потенциал стремящийся к нулевому.

Электоральная активность пока не константа. Она может, как снизится, так и повыситься, в том числе и в региональных разрезах, но в целом она не слишком выйдет за пределы выборов 2021 года и даже может подрасти, поскольку общество стало более сплоченнее в вопросах судьбы страны. Так и обилие политических партий, которые разрабатывали свои программы с учетом пожелания избирателей, может привлечь последних прийти на избирательные участки. Однако, не учитывается еще фактор смены поколений избирателей, появилась когорта ранних «зумеров» еще не участвующих в выборах и традиционно не активно голосующих поздних «миллениалов», при этом сам процесс взросления этих избирателей может поменять картину именно нынешней электоральной кампании, учитывая слишком большую долю политического абсентеизма, то есть просто сознательного уклонения от волеизъявления. Много людей с несозревшей политической позицией, поэтому кандидатам придется бороться за этих избирателей, а их очень много, показывая, что дела отдельного города, региона и страны касаются всех. Палитра партий большая, но при этом люди которые ни разу не выбирали могут принимать самые нестандартные решения, учитывая что их лидеры общественного мнения целиком из виртуальной среды.

Рейтинги. Избиратели активно обращают внимание на рейтинги, нужно отметить, что пока на старте активности работы с избирателями партии демонстрируют не самые высокие рейтинги (по версии ВЦИОМ и ФОМ), есть существенное снижение. Партии, региональные и федеральные списки кандидатов, кандидаты-одномандатники, те, кто идут в заксобрания регионов выдвигают много новых лиц и это показали партийные съезды, однако больший электоральный потенциал имеют на всех уровнях те силы, которые выдвигают не политических конъюнктурщиков, а людей проверенных опытом и временем особенно в ситуации СВО.

Факторы электоральной динамики учитываются политическими партиями. Кризис доверия к информации остается главным фактором. Информационный шум, фон и распространение фейков и дипфейков подрывают доверие к любым сообщениям, в разных избирательных когортах, что требует от штабов партий поиска более убедительных форматов работы с собственным электоратом. И общий информационный фон, который будут создавать недружественные страны, будет главной угрозой этой кампании. Вместе с тем эту угрозу не надо преувеличивать, поскольку доверие к разным источникам «Запада» не слишком высокое и скорее сами технологии манипуляции с их стороны общественным мнением в России – будут более примитивными. Основным источником непропорционального давления на избирателя будут каналы, запрещенные в России, как признанные экстремисткими, так и ограниченными.

При этом программы политических партий и кандидаты от них многим остаются неизвестными. Многие электоральные когорты старшего возраста не пользуются или редко пользуются интернетом, но активно ходят на выборы, к тому, же как показывает практика, программы партий часто не читаются избирателями. Главное через каналы коммуникации лидерами мнений и кандидатами донести ключевые позиции до избирателя.

Многие политические партии в своих программах повторят друг друга, это не очень хорошая тенденция, по одним и тем же важным для избирателей проблемам партии и кандидаты начинают дублировать друг друга. И это вынужденно многих избирателей «размажет» по электоральной карте. Это не демонстрирует единство партий по многим вопросам и решениям, а скорее показывает не уникальность подходов. В электоральном цикле 2021 года было примерно 200 повторов в программах политических партий.

Судя по конкретным цифрам ведущих социологических центров России и докладу «НОМ» интерес к выборам остается высоким. Однако в этой электоральной кампании широкий коридор. Явка и распределение голосов в целом будут зависеть от текущей ситуации и решения тех групп проблем, которые сегодня на повестке дня у населения, в том числе зависящих от факторов СВО.