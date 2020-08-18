Балтийскую косу истоптали тысячи ног

Как можно уродовать такую красоту квадроциклами? Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Балтийска коса – уникальное место. Посмотришь с одной стороны – разруха страшная. Заглянешь с другой – есть в этой разрухе какая-то особая прелесть. И в заросшей облепихой бетонке старого аэродрома, и в плавных изгибах крыш пресловутых ангаров (пока их еще не снесли), и в краснокирпичных руинах немецкого форта, и, тем более, в высоченных, увенчанных соснами и березками дюнах.

Очередь на паром на косу. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Но этим летом пришла беда. По мнению директора расположенного на косе музейного комплекса «Старый люнет» Валерии Надымовой, дикому великолепию Балтийской косы в обозримой перспективе может прийти конец. Причина – огромные толпы туристов, которые этим летом буквально истоптали все заповедные места.

- В выходные дни резко увеличивается число посетителей: паром переправляет до 500 машин ежедневно, - заявила Надымова на заседании экологического совета при правительстве области. - Отсутствует контроль за туристами… После них остается практически выжженная земля!

Собачка всматривается в силуэты старых ангаров. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Имеющаяся на косе инфраструктура, по мнению директора музея, не справляется с мощным туристическим потоком от слова «совсем». Мусорных контейнеров стало больше, отходы более-менее регулярно вывозятся, однако этого недостаточно. Проблем добавляет и другое: рубка леса, разведение костров в неположенных для этого местах и, конечно, любимая забава некоторых калининградцев – гонки по дюнам на квадроциклах. На это, кстати, на заседании экосовета обратил внимание и губернатор Антон Алиханов.

- Смотришь на Балткосу - укатанное шоссе. У меня вопрос: почему разрешаем переправлять туда квадроциклы? В конце концов, мы же контролируем переправу. Если квадроцикл не принадлежит местному жителю, запрещайте перевозить вообще, - потребовал губернатор.

Этим ангарам можно найти новое применение. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Решить проблему с квадроциклами несложно и ее, скорее всего, решат оперативно. Во всяком случае, министр по развитию инфраструктуры Елена Дятлова уже получила соответствующее поручение. С другим – как остановить разрушение косы, превратить ее в по-настоящему заповедное место - тяжелее. Вероятно, исправить ситуацию могло бы придание Балтийской косе статуса национального парка. И действительно такая заявка со стороны регионального правительства готовится еще с прошлого года. Однако когда она будет отправлена в федеральное Минприроды, и будет ли она там одобрена, и сколько на это понадобится времени… Дело ни одного года. За это время Балтийская коса может измениться до неузнаваемости. В худшую сторону.

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