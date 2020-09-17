Пятеро мужчин, помывших ноги в святом источнике в Калининграде, оказались военнослужащими Балтфлота

На этом кадре видно, как вандалы моют обувь в святом источнике. Фото: СОЦСЕТИ

Размещенная в интернете видеозапись мытья ног кавказцами в источнике возле православной часовни храма Христа Спасителя в Калининграде стала поводом для военной прокуратуры Калининградского гарнизона начать проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре России, личности всех присутствующих на видео пяти человек установлены. Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота. Принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле военной прокуратуры флота.

Процессуальную проверку по указанному факту проводит и Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области.

К сожалению, силовые ведомства в Калининградской области в четверг оказались недоступны для комментариев. Мы можем лишь предположить, что матросам-вандалам может грозить уголовное преследование по статьям, связанным с экстремизмом, а также по статье "Оскорбление чувств верующих".

Напомним, скандал разразился в начале недели. В сети появилась видеозапись, на которой пятеро молодых людей моют обувь в источнике, расположенном на территории храмового комплекса в центре Калининграда. После того, как об этом написали ведущие СМИ, один из молодых людей публично извинился. Позже произошедшее жестко осудил президент Чечни Рамзан Кадыров и руководители мусульманских организаций Калининградской области.

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