Свидетель автокатастрофы под Калининградом: «Я ехал за автобусом, и вдруг он резко начал уходить влево»

В результате ДТП в кювете оказалась и легковушка. Фото: Иван МАРКОВ

Корреспондент "Комсомолки" Иван Марков в эти минуты находится на месте аварии возле поселка Круглово на трассе Калининград - Янтарный, где в воскресенье утром столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В ДТП погибли семь человек, в том числе ребенок, 10 пострадавших находятся в больницах.

Место ДТП. Фото: Иван МАРКОВ

Иван Марков рассказывает, что сейчас происходит на месте трагедии:

- Шоссе Калининград - Янтарный перекрыто в обе стороны, машины пускают в объезд через поселок Шатрово. На месте работают следователи и спасатели. Автобус вытащили из кювета. Видно что у него буквально сплющена кабина. Еще больше пострадала кабина грузовика-песковоза. Диск от регистратора машины не могут найти до сих пор.

Грузовик в кювете. Фото: Иван МАРКОВ

Во время лобового столкновения автобуса и грузовика пострадала еще и легковушка.

- Она ехала за автобусом, то есть в сторону Янтарного, - продолжает Иван. - Водитель иномарки жив, сейчас он дает показания. По его словам, автобус начал резко уходить влево, на встречную полосу, после чего произошло столкновение. Кабину песковоза смяло полностью, у автобуса срезало часть кабины и салона. Погибли те пассажиры, которые сидели за водителем. Там находился ребенок... После ДТП в салоне автобуса были заблокированы семь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная авария под Янтарным: семь человек погибли, десять попали в больницу

Шоссе Калининград - Янтарный - это старая немецкая трасса. Узкая, извилистая, скачущая по холмам. С двух сторон обсаженная вековыми деревьями. Покрытие там отменное, поэтому гоняют по шоссе будь здоров. И обгоняют, рискуя лоб в в лоб столкнуться со встречным автомобилем. Так и произошло в воскресенье примерно в половине одиннадцатого по местному времени (подробности).

Шесть пострадавших в страшной аварии под Янтарным находятся в тяжелом состоянии

Как сообщили "Комсомолке" в министерстве здравоохранения Калининградской области, после происшествия в лечебные учреждения были госпитализированы 10 человек: пять - в Городскую больницу скорой медицинской помощи, три - в Областную клиническую и двое - в Детскую областную больницы (подробности).