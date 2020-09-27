Директор компании-перевозчика - о рейсовом автобусе, разбившемся под Калининградом: «Это новая машина, 2018 года выпуска»

До этого случая нареканий не было ни к автобусу, ни к его водителю. Фото: Иван МАРКОВ

Владимир Гренц, генеральный директор компании «Регио-экспресс», которой принадлежит рейсовый автобус, разбившийся на трассе Калининград - Янтарный, шокирован произошедшем.

- Это катастрофа страшная, - говорит он "Комсомолке". - Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Как только я узнал о случившемся, выехал на место. Приехал одним из первых. Очень тяжело это все…

О погибшем 65-летнем водителе автобуса Владимир Гренц отзывается исключительно хорошо.

- Он больше 20 лет у нас отработал. Положительный, спокойный мужчина, не пацан. На одном автобусе он отработал 10 лет, откатал. Этот автобус, который попал в ДТП, – новая машина 2018 года. В первый рей вышел в 2019 году. Так что технически претензий, думаю, быть не может. Технически машина была в порядке. Так что это человеческий фактор.

- Мог ли водитель уснуть за рулем?

- Исключено. Он вчера, в субботу, отработал в первую смену. В 12 дня закончил смену. Сегодня снова вышел в первую смену. Режим труда и отдыха мы всегда соблюдаем. Он был соблюден и на этот раз. Перед рейсом, как и положено, водитель прошел медика. Медик наш, вот, сидит и плачет. Говорит, что все ведь было хорошо. Я тоже не понимаю, почему такое случилось.

Руководитель предприятия отмечает, что пассажиры были застрахованы и они получат все выплаты.

- Страховки для пострадавших есть. Семьям погибших выплатят порядка 2,4 млн рублей. Пассажиров в автобусе было не очень много. Практически все пострадавшие были сразу увезены. Конечно, все выплаты получат пострадавшие пассажиры. Все, что зависит от нас, будем делать, - говорит Владимир Гренц.

О причинах страшного ДТП руководитель фирмы-перевозчика не берется говорить однозначно.

- Кто виноват – трудно сказать. Идет следствие. Мы дождемся его результатов. Насколько я понял, они столкнулись на середине полосы. Но что именно случилось? Кто виноват? Может быть, наш водитель, может быть, водитель грузовика. Сейчас, конечно, проверят скорость самосвала, скорость нашего автобуса. Но даже если скорость была 50 км в час, то от такого столкновения последствия очень тяжелые. На месте я искал регистратор, чтобы получить запись с камеры. Не нашел. Камера оторванная была, а регистратора нет. Там удар был сильнейший, микросхемы по всей дороге разбросаны. Что там найдешь… Если даже и найдешь среди обломков флешку, то она, скорее всего, не уцелела. У нас же уже были ДТП, правда, не такие серьезные. Находили флешки, но они были уничтожены ударом.

В жуткой аварии выжила кондуктор, хотя они сидела впереди. Женщина в шоке. Она рассказывает, что все было хорошо, спокойно ехали, а потом случился удар, все произошло в одну секунду.

- За 25 лет работы я такое первый раз вижу, - вздыхает Владимир Гренц. – Я сел, и встать не могу. Все мы в шоке.

По словам руководителя предприятия, водители часто испытывают трудности на узких калининградских дорогах.

- Такие трудности по дороге на Балтийск, на Светлый, вот на этой трассе тоже. Представьте габариты автобуса и габариты самосвала. Они на дороге расходятся в 15-20 сантиметрах друг от друга. У нас постоянно зеркала отбивают у автобусов: бьют, мы меняем, снова бьют, мы опять меняем. Ведь малейшее движение рулем туда-сюда, и все! Еще раз хочу выразить соболезнования родным погибших.

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