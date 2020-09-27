«Один из пассажиров кричал: «Где мой сын?», а ребенок был уже мертв»: в страшной аварии под Калининградом погибли 6 человек

Автокатастрофа произошла в воскресенье в 10:20. Фото: Иван МАРКОВ

В воскресенье 27 сентября в начале одиннадцатого утра на трассе Калининград – Янтарный, недалеко от поселка Круглово, произошла трагедия - рейсовый автобус на полном ходу врезался в ехавший ему навстречу грузовик с песком. В результате 6 человек погибли, включая водителя грузовика. Водитель автобуса выжил, он находится в тяжелом состоянии,ему сделали операцию. Всего 10 пострадавших были экстренно доставлены в больницы.

О том, как все было, рассказывает очевидец Владимир Жданко, охраняющий территорию бывшей военной части, расположенной в нескольких десятках метров от места аварии.

- Я сначала услышал щелчок от удара, - говорит Жданко. – Я выглядываю и вижу, что все машины начали тормозить. Выбегаю на дорогу, а там автобус на обочине. Быстро вернулся, закрыл ворота, побежал к автобусу. И только тогда увидел, что с левой стороны тоже лежит машина. Тут же люди из всех остановившихся машин выпрыгивают и бегут с аптечками, начинают помогать.

Владимир Жданко был очевидцем трагедии. Фото: Иван МАРКОВ

По словам Жданко, спасатели и скорая приехали очень быстро.

- Там надо было как-то вырезать из кабины водителя грузовика – его зажало, - продолжает очевидец. – В автобусе тоже люди были зажаты. Я увидел, что в автобусе мужчина сидит весь в крови, ноги у него зажаты. На обочине сидела пара, а их сын мертвым уже был. Мужчине перевязывали голову, глаза замотали, и он постоянно кричал: «Где мой сын?» А жена его всех шепотом просила, чтобы никто не говорил ему, что сын погиб. Парнишке лет 15 всего, если не меньше.

Внутрь автобуса Владимир забираться не стал. Его боковая дверь была открыта, и кое-кто уже смог покинуть транспорт самостоятельно.

- Когда скорая подъехала, всех стали оперативно забирать, кто-то на обочине сидел, что-то даже мог стоять. У кого-то переломы были, кто-то еще в салоне зажат был. Рядом ходил и водитель легковушки, ехавшей за автобусом (это третий участник ДТП – Ред.), его постоянно расспрашивали полицейские, поэтому каких-то деталей я от него не услышал.

Детали грузовика разбросало на десятки метров. Фото: Иван МАРКОВ

Спасатели, вытаскивавшие водителя грузовика и пассажиров автобуса, признались, что такую страшную аварию можно увидеть нечасто.

- В той части автобуса, которая находилась за водителем, была просто каша, - говорит один из них. – Но когда мы доставали водителя, он был еще жив.

- Водитель грузовика тоже жив был, когда мы приехали, - добавляет второй спасатель. - Мне кажется, они оба скончались, через полчаса или через час.

Судя по тому, что часть кабины автобуса оторвало и смяло в комок, а детали кабины грузовика улетели за несколько десятков метров, удар действительно был страшной силы.

На месте все экстренные ведомства региона тут же собрали свои штабы. В частности, в МЧС подтвердили смерть одного ребенка. В ведомстве также сообщили, что 4 человека увезли с места ДТП в тяжелом состоянии.

По словам представителя прокуратуры, по факту ДТП возбуждено два уголовных дела по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» – Ред.) и 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская. Фото: Иван МАРКОВ

- По требованию прокурора области, расследование этих дел будет передано в следственное управление следственного комитета РФ по Калининградской области, - добавила старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская.

Начальник УГИБДД УМВД России по Калининградской области Геннадий Бубенов назвал предварительного виновника аварии.

- Со слов очевидца, двигавшегося за автобусом, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, - заявил Бубенов, - произошло касательное столкновение. В числе пострадавших двое несовершеннолетних, еще один несовершеннолетний в автобусе погиб. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, и выясняются все обстоятельства ДТП. Известно также, что грузовик перевозил песок для строительства Северного обхода. По предварительным данным, в автобусе находилось 14 человек. В 9:15 он вышел с автовокзала и направился в Янтарный. На автовокзале купили билеты 5 человек, а остальные сели по дороге.

Понедельник, 28 сентября, губернатор Антон Алиханов объявил днем траура. Семьям погибших, а также пострадавшим, будет оказана материальная помощь. Какая именно, сейчас уточняют в региональном правительстве.

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