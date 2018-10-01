Муж умершей в БСМП 27-летней калининградки: До последнего надеялся, что о трагедии Марины узнает вся страна

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-01T15:23:14+03:00

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Калининградка Марина Ефимова умерла в Больнице скорой медицинской помощи Калининграда 12 сентября. Официальная причина - инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий. Но потерявший супругу Иван Ефимов уверен: его жену можно было спасти. Впервые к врачам Ефимовы обратились еще 25 августа, когда Марина почувствовала боль в левом боку, но медики не нашли «ничего серьезного» и отпустили домой. А в ночь на 29 августа девушке стало так плохо, что ее пришлось ввести в искусственную кому, из которой она уже не вышла.

В эфире радио «КП»-Калининград», Иван рассказал, как ситуация развивается сегодня.

- Иван, как вы относитесь к резонансу в СМИ по поводу трагедии с вашей женой?

- Я после смерти Марины выложил в соцсетях пост. И было совершенно неожиданно, что столько неравнодушных людей откликнутся на нашу беду. Получил большую моральную, человеческую поддержку. Наверное, потому что эта трагедия, и не первая, и не последняя. Мою петицию на Change.org в адрес министра здравоохранения подписали более 20 тысяч человек. И это о многом говорит. Если бы не поддержка СМИ, сердечное участие в нашем горе друзей и знакомых, наверное, было гораздо труднее. Конечно, придавая все огласке рассчитывал и на то, что следственные органы подойдут к этому резонансному делу объективно и будут активно проверять все обстоятельства, Минздрав ускорит проверку.

-Какие-то подвижки произошли?

- Заявление в следственный комитет я написал еще 19 сентября, изложил суть проблемы, но не знаю, как идет доследственная проверка. Заявление приняли и все, больше со мной никто не выходил на связь, никто не опрашивал. Мне неизвестно, кто проводит проверку, кто следователь. Полагаю, что сейчас сотрудники СКР выслушивают сторону министра здравоохранения Калининградской области, врачей БСМП, где умерла моя жена. Полагаю, что медики выгораживают друг друга, дают комментарии по вопросам, которые я не задавал. Принимала или нет моя жена препараты? Вела ли неправильный образ жизни? Выставляют все так, что моя Марина, чуть ли не самоубийца, сама отменила себе препараты, поэтому так все и случилось. Да, у Марины был врожденный порок сердца, в 14 лет ей поставили искусственный клапан, но она жила полноценно, активно, любила жить! Самое печальное, не хотят слышать нашего основного посыла – почему молодую женщину толком не обследовали, не лечили. Ведь мы сразу, как Марина почувствовала себя плохо, обратились к медикам. Сначала отказали в госпитализации. Потом умирающего человека выписали из больницы с кровотечением, которое не могли остановить. Я жену выносил из БСМП на руках… В итоге через несколько дней она умерла на глазах у врачей в реанимации той же больницы! Можно было спасти, не спасли. Вот в чем халатность. А наш министр здравоохранения заявляет, что девушка умерла от того диагноза, который ей поставили! Но это же не так! От межреберной невралгии, того «установленного» диагноза не умирают.

- Известно, что планировалось обсуждение этой темы на Первом канале. Почему передачу отменили?

- Не знаю. Мы уже готовились вылететь в Москву. Прошли регистрацию в аэропорту Храброво, ждали посадку. Вдруг позвонили с Первого канала и сказали, что все отменяется. Для меня это был неожиданный поворот. До последнего мгновения надеялся, что, если о трагедии Марины узнает вся страна, что-то в нашей жизни, в сознании людей измениться в лучшую сторону. Ведь это не какой-то несчастный случай, это реальная медицинская практика – не спасли, не помогли, «залечили».

- 27 сентября появилась публикация в интернете о том, что на врачей, которых вы считаете виновными в халатности, оказывается давление, угрожают…

- Не знаю. Но определенный резонанс поднялся не на пустом месте, понимаете. А врачи своей вины не чувствуют, не признают. Зато общественное мнение на моей стороне.

- Чего вы хотите добиться в конечном итоге – увольнения врачей?

- Да, отстранения виновных от работы, чтобы эти люди дальше не могли губить больных, совершать врачебные ошибки, цена которым жизнь пациента. На их место придут специалисты, которые будут работать нормально.

- Может вам необходима какая-то помощь, поддержка со стороны калининградцев?

- Мне многие предлагали материальную помощь. Лично для себя денег не хочу. А вот совместно с фондом «Детские сердца» собираем средства для помощи детям с болезнями сердца. Сбор средств идет от имени моей жены, в честь ее памяти, для деток, рожденных с пороками сердца. Даже если я не добьюсь справедливости, наказания врачей, нам удастся собрать денег для спасения маленьких жизней. Для меня это будет удовлетворением.

- Что в ближайшее время намерены предпринимать?

- Резонансная волна прошла. Будем дальше бороться, вместе с адвокатом, в правовом поле. Буду надеяться на справедливость и закон.