На месте падения ИЛ-2 под Калининградом обнаружили подписанный котелок советского бойца

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-02T14:19:14+03:00

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Под Калининградом все еще продолжаются поисковые работы на месте падения самолетов ИЛ-2. Кроме обломков советских штурмовиков и наград летчиков поисковики отряда «Совесть» обнаружили еще одну находку, которая к авиации уже не имеет отношения. Так, один из членов отряда Александр Зайцев нашел на месте падения самолета с экипажем гвардии лейтенанта Петра Тарасова и стрелка-радиста гвардии старшины Василия Дмитриенко простреленный котелок советского бойца. Вскоре удалось выяснить, как он там оказался, и установить личность солдата.

- Когда мы искали обломки самолета в этом овраге, Саша обнаружил котелок, - рассказывает руководитель отряда Руслан Хисамов. - На этом месте, к тому же, было очень много стреляных гильз от пистолета-пулемета Шпагина. Сам котелок пробит либо осколком, либо пулей. Но самое интересное, что на котелке, когда мы его помыли в ручье, проявилась нацарапанная фамилия: Воронков А.А. Естественно, мы заинтересовались, кто такой этот Воронков, подняли списки бойцов, похороненных в поселке Пятидорожное. Среди них было сразу несколько таких фамилий, но по месту обнаружения котелка и инициалам подходил только один человек.

Красноармеец Алексей Воронков.Фото: prussia39.ru

Выяснилось, что солдат действительно похоронен в братской могиле, расположенной совсем недалеко от места боя.

- Это стрелок, гвардии красноармеец Воронков Алексей Андреевич, - говорит Александр Зайцев. – Погиб он 26 марта 1945 года, а первичное захоронение располагалось в 100 метрах северо-западнее поселка Кордоммен. Получается, что бой был на том же месте, где буквально за неделю до этого упал самолет Тарасова и Дмитриенко.

- Да, бой случился на участке, который удерживала парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг» (элитное и одно из наиболее боеспособных формирований в вооруженных силах Третьего рейха, которое входило в пятерку лидеров среди сухопутных соединений Третьего рейха по количеству кавалеров Рыцарского креста – Ред.), поэтому бой был страшным, - добавляет Хисамов.

Буквально две недели назад консультант отряда «Совесть» Геннадий Полубедов, проживающий в Пятигорске, разыскал родственников красноармейца Воронкова.

- Мне удалось найти родную племянницу погибшего солдата, она и сегодня проживает в том же селе Блохино Бессоновского района Пензенской области. Кроме того, в Пензе живет племянник Алексея Воронкова. Насколько мне известно, кто-то из родственников хочет приехать на место гибели их предка, - говорит Полубедов. – Котелок поисковики им согласны передать как семейную реликвию.

Напомним, ранее поисковикам удалось найти обломки трех самолетов ИЛ-2 из семи, разбившихся недалеко от поселка Бладиау (сегодня поселок Пятидорожное – Ред.).