Плеснули в Канта — облили Калининград

Как пошутил коллега, если после сегодняшнего случая Иммануил Кант проиграет в голосовании Елизавете Петровне, это будет странно. А, может, он и не пошутил. Потому что атака на памятник философа - это кроме очевидного акта вандализма еще и пиар. Даже тот, кто не знал, что императрица и философ - главные претенденты на новое имя для аэропорта "Храброво", идут, можно сказать, ноздря в ноздрю, теперь узнал. И, вероятно, зашел на сайт "великиеимена.рф" и проголосовал.

В двух словах о произошедшем. В ночь на вторник некие анонимные "патриоты" облили краской памятник Канту у здания университета, носящего имя философа. При этом раскидали листовки с призывами к студентам "вымарывать имя Канта из документов", потому что якобы "Кант предал Русскую Землю". Позже стало известно, что похожей атаке подверглась могила мыслителя у стен Кафедрального собора, а также табличка на доме, где когда-то находился дом Канта.

Вандалов сейчас ищут, и, возможно, их даже найдут (уже есть информация о двух "карликах" в очках, которые подбегали в четыре утра к могиле Канта) и даже накажут. Но не это главное.

Я всегда считал Калининград - самым толерантным городом в России. Даже в периоды социально-политических обострений не припомню, чтобы гадили на памятники (подкрашенные органы "Борющихся зубров" не в счет - это забавная, хоть и довольно идиотская традиция). В Калининграде не было громких преступлений на почве ксенофобии или расизма. Что касается религиозной терпимости, то у нас, как известно, представлены все основные религии и конфессии. Даже синагогу недавно открыли.

И проблем никаких нет. Вернее, не было.

Нынешнее покушение на Канта способно сломать этот образ. И все из-за чего? Из-за конкурса на название аэропорта. Из-за того, что кто-то из Госдумы, прикрываясь ветеранами, заявил, что Кант чуть ли не пособник фашистов. Всё это пагубно воздействует на молодые неустойчивые умы в наше сложное время. Усиливает градус ненависти.

Можно еще говорить о бредовости "обвинений", изложенных в листовках недопатриотов, читать лекции о философии Канта, но главное ведь в том, что это у нас вообще произошло. О какой толерантности может идти речь? О каком дружелюбии городской среды? О какой привлекательности Калининграда для горожан и для туристов?

Увы, толерантность и дружелюбие - это уже не про нас.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Хватит предавать Родину»:

Облившие краской памятник Канту разбросали листовки с провокационными призывами к студентам БФУ

Нападение на памятник Иммануилу Канту, установленный возле корпуса БФУ по улице Университетской, в итоге могут расценить не только как проявление «обыкновенного» вандализма. При определенных обстоятельствах речь может идти уже об экстремистских действиях. Во всяком случае, специалистам стоит внимательнее изучить текст листовок, которые разбросали нападавшие после того как закидали объект своей ненависти пакетами с краской (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).