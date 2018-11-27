2018-11-27T15:57:37+03:00
Общество

Плеснули в Канта — облили Калининград

Наш колумнист рассуждает о последствиях варварской атаки на немецкого философа
Алексей ДЕНИСЕНКОВРедактор КП-Калининград
Поделиться:
Комментарии: comments2
Утреннее селфи на фоне облитого философа.Утреннее селфи на фоне облитого философа.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Как пошутил коллега, если после сегодняшнего случая Иммануил Кант проиграет в голосовании Елизавете Петровне, это будет странно. А, может, он и не пошутил. Потому что атака на памятник философа - это кроме очевидного акта вандализма еще и пиар. Даже тот, кто не знал, что императрица и философ - главные претенденты на новое имя для аэропорта "Храброво", идут, можно сказать, ноздря в ноздрю, теперь узнал. И, вероятно, зашел на сайт "великиеимена.рф" и проголосовал.

В двух словах о произошедшем. В ночь на вторник некие анонимные "патриоты" облили краской памятник Канту у здания университета, носящего имя философа. При этом раскидали листовки с призывами к студентам "вымарывать имя Канта из документов", потому что якобы "Кант предал Русскую Землю". Позже стало известно, что похожей атаке подверглась могила мыслителя у стен Кафедрального собора, а также табличка на доме, где когда-то находился дом Канта.

Вандалов сейчас ищут, и, возможно, их даже найдут (уже есть информация о двух "карликах" в очках, которые подбегали в четыре утра к могиле Канта) и даже накажут. Но не это главное.

Я всегда считал Калининград - самым толерантным городом в России. Даже в периоды социально-политических обострений не припомню, чтобы гадили на памятники (подкрашенные органы "Борющихся зубров" не в счет - это забавная, хоть и довольно идиотская традиция). В Калининграде не было громких преступлений на почве ксенофобии или расизма. Что касается религиозной терпимости, то у нас, как известно, представлены все основные религии и конфессии. Даже синагогу недавно открыли.

И проблем никаких нет. Вернее, не было.

Нынешнее покушение на Канта способно сломать этот образ. И все из-за чего? Из-за конкурса на название аэропорта. Из-за того, что кто-то из Госдумы, прикрываясь ветеранами, заявил, что Кант чуть ли не пособник фашистов. Всё это пагубно воздействует на молодые неустойчивые умы в наше сложное время. Усиливает градус ненависти.

Можно еще говорить о бредовости "обвинений", изложенных в листовках недопатриотов, читать лекции о философии Канта, но главное ведь в том, что это у нас вообще произошло. О какой толерантности может идти речь? О каком дружелюбии городской среды? О какой привлекательности Калининграда для горожан и для туристов?

Увы, толерантность и дружелюбие - это уже не про нас.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Хватит предавать Родину»:

Облившие краской памятник Канту разбросали листовки с провокационными призывами к студентам БФУ

Нападение на памятник Иммануилу Канту, установленный возле корпуса БФУ по улице Университетской, в итоге могут расценить не только как проявление «обыкновенного» вандализма. При определенных обстоятельствах речь может идти уже об экстремистских действиях. Во всяком случае, специалистам стоит внимательнее изучить текст листовок, которые разбросали нападавшие после того как закидали объект своей ненависти пакетами с краской (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фонд социального страхования в полтора раза увеличивает финансирование мер по профилактике профзаболеваний
Об этом заявил заместитель председателя ФСС Сергей Алещенко во время пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Безопасность и охрана труда"
Новости 24
В Калининградской области увеличили пособия на приемных детей
Четверть ФАПов в Калининградской области не обеспечена кадрами
В больнице Балтийска отремонтировали приемный покой и диагностическое отделение
Сергей Якимов обвинил обливших памятник Канту краской в большевизме
Полиция объявила в розыск 16-летнюю калининградку
В Калининграде на предпринимателя завели дело за мошенничество с поставкой мебели на 720 тысяч
Калининградка отсудила 180 тысяч рублей за упавшее на машину дерево
Сергей Якимов: Мемориальная доска в честь Канта снята временно, но она обязательно вернется на место
В регионе учредили звание «Доброволец Калининградской области»
Алиханов увидел «кошмар» в детской инфекционной больнице Калининграда
С улиц Калининграда убрали больше 50 незаконных рекламных конструкций
Алиханов – об «остолбовке» деревьев: Изуродовали полгорода, я хочу, чтобы этого не было
С небольшим отрывом: Елизавета Петровна опережает Канта в голосовании за имя для аэропорта
В Калининграде прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в детском центре
Дело экс-главврача роддома №4 Калининграда передано в центральный аппарат СК
Директор «Домика Канта» связала нападение на памятники Иммануилу Канту с переименованием аэропорта Храброво