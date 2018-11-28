2018-11-28T16:24:01+03:00
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Иван Ургант – калининградским обидчикам Канта: Не тратьте краску, лучше подышите над ней!

«Вечерний Ургант» не оставил без внимания факты издевательства над памятником философа
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Иван Ургант обратился с предложением к калининградским вандалам.Иван Ургант обратился с предложением к калининградским вандалам.Фото: Первый канал
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Вечером в минувший вторник Иван Ургант начал свою программу на «Первом канале» традиционно - с обзора новостей. Первая из них – в Калининграде неизвестные облили краской памятник Канту, который находится рядом с Балтийским федеральным университетом, который носит имя великого философа.

- Вокруг памятника были разбросаны листовки, в которых было написано, - цитировал Ургант, чеканя каждое слово: – "Вы учитесь в стенах, носящих имя врага. Кант предал русскую землю, которая приняла его. Так что откажитесь от его поганого имени. Срывайте таблички, вымарывайте чуждое имя из своих документов".

- Наш постоянный зритель Эммануил Виторган интересуется, - неожиданно Иван Ургант перевел тему на известного советского и российского актера, - нужно ли ему вымарывать из своих документов свое имя. Эммануил Гедеонович, отвечаем: «Не нужно. Потому что Кант – Иммануил, вы – Эммануил».

- Хочу обратиться ко всем патриотам, - в заключении сказал Иван. - Ребята, вы так краску широко не тратьте: на могилу, на памятник… Подышите над ней! Часа два. И сможете лично сказать все – Канту, Аристотелю и Зелибобе (Зелибоба – большой синий пес, все время смеется, часто танцует, носит и коллекционирует яркие галстуке, персонаж детской телепередачи «Улица Сезам» – Ред.).

Напомним, в ночь на вторник двое невысоких вандалов в очках облили краской могилу Иммануила Канта у стен Кафедрального собора, памятник философа возле университета и табличку на здании, где когда-то находился дом Канта. Эта история вызвала широкий общественный резонанс.

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