Мама погибшей в больнице Ангелины Разиньковой: «Очень хочу, чтобы все врачи понесли наказание»

Первый канал в программе «Мужское Женское» продолжил разговор о гибели 15-летней Ангелины Разиньковой в приемном покое психиатрической больницы №2 Калининграда. О каких новых обстоятельствах узнал зритель?

Во-первых, у главных врачей детской областной больницы, Калининградской областной психиатрической больницы №1, психиатрической больницы №2 (те больницы, в которых за один день побывала умирающая Ангелина Разинькова) очень много хранителей. Это - заместители главных врачей, юристы, администраторы, пресс-секретари, охранники. Их цель одна – не пускать журналистов ни на территорию больницы, ни к руководству медучреждения.

Во-вторых, единственный, кто вышел к съемочной группе, - главный врач детской областной больницы Александр Маляров. Он объяснил, что сейчас идет следствие, и все документы изъяты, он ничего комментировать не может.

Третье. Александр Маляров пригласил в кабинет маму умершей девочки (на ней – микрофон и камера), принес ей соболезнования, напомнил, что везде в отделениях указан его телефон, мол, нужно было звонить и наставить на том, что она не повезет дочь в другую больницу. Оксана очень быстро сворачивает разговор, не выдерживает, уходит из кабинета…

По словам мамы погибшей девочки Оксаны Мартиновской, именно психолог детской областной больницы, пообщавшись с Ангелиной полчаса, установил диагноз – депрессия. И с того момента началась агония – мама возила девочку на такси из больницы в больницу, пытаясь найти помощь теперь уже у психиатров. Почему на такси? Так "скорые" же или на выезде, или их пришлось бы долго ждать.

Кстати, о "скорых". Медсестра детской областной больницы в разговоре с журналистом Первого канала произнесла: мол, в то утро, когда Ангелину направили в психбольницу, все скорые были на выезде - развозили анализы.

Четвертое. Странным выглядит совпадение: психиатр Калининградской областной психиатрической больницы №1, которая принимала Ангелину Разинькову, в тот же день уволилась. Как объяснили журналистам Первого канала коллеги психиатра, врачу уже за семьдесят, она – инвалид.

…Страшные кадры в финале программы. Мама погибшей девочки – Оксана, стоя у могилы дочери, произносит:

- Я очень хочу, чтобы все врачи понесли наказание...

А ведущий программы Александр Гордон обратился к губернатору Калининградской области Антону Алиханову с просьбой взять на личный контроль разбирательство.

- Это должно быть делом чести! – призвал Гордон.

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