В Калининграде зафиксирован первый в этом году случай заболевания корью

В Калининграде у взрослого человека выявлены признаки кори. Это первый случай в этом году. В настоящее время управление Роспотребнадзора по Калининградской области проводит противоэпидемические мероприятий.

- В соответствие с требованиями санитарного законодательства, определены контактные лица по месту жительства и пребывания заболевшей женщины, - сообщили в ведомстве. - Лицам, находившимся в контакте, предложено получить прививку против кори (по эпидемическим показаниям). Прививкам подлежат лица, имевшие контакт с заболевшей (подозрительной за заболевание), не болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие сведений о прививках или привитые однократно - без ограничения возраста.

Врачи напоминают, что корь - высокозаразна. С момента заражения до признаков заболевания может пройти до 21 дня. Корь при типичном течении характеризуется совокупностью следующих клинических симптомов: кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура 38С и выше, поэтапное появление сыпи с 4-5 дня болезни (1 день - лицо, шея, 2 день - туловище, 3 день - ноги, руки) и пигментация.

- Единственно эффективной мерой профилактики является вакцинация. Прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства бесплатно, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре. - Вакцина содержит измененный вирус, и не может вызывать заболевание. Защитные антитела к кори появляются после вакцинации рано, поэтому в очаге важно сделать прививку в первые 72 часа.

В прошлом году в Калининградской области было зафиксировано два случая заболевания корью. Диагноз подтвердился у двоих детей, не привитых от заболевания.

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На Калининград движется эпидемия кори? Что делать? Как защититься? Ответы на эти вопросы мы искали у руководителя регионального Роспотребнадзора Елены Бабура в эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде (ПОДРОБНЕЕ).