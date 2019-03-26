Идолище на перилищах

Вообще-то, появившиеся прошлой осенью на перилах Медового моста и у музея янтаря в Калининграде фигурки двух домовых были призваны сделать городскую среду хотя бы чуть более дружелюбной, нежели она представляется сегодня. И трудно было предположить, что безобидные хомлины навлекут на себя гнев не кого-нибудь пусть даже руководящего мирянина, а самого архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима, который усмотрел в изваяниях ни больше ни меньше как признаки возрождения язычества, о чем и поведал в своем письме на имя губернатора. Нечистую силу не выручило даже то обстоятельство, что ее представителей отлил в бронзе автор красующейся нынче на площади Василевского скульптуры Александра Невского, которого Русская православная церковь причисляет к лику святых.

Что еще более трогательно – к иерарху РПЦ не замедлила присоединиться народный депутат Екатерина Королева, представляющая в областной думе КПРФ. То есть, организацию, позиционирующую себя как наследницу компартии с ее сугубо атеистической (изначально даже воинствующей) идеологией. Конечно, современные коммунисты – это уже совсем не легендарные «комиссары в пыльных шлемах». Их лидеры давно сменили потертые кожанки на костюмы от модных кутюрье, а реквизированные у буржуев брегеты с наградными надписями – на импортные хронометры престижнейших марок. Но сливаться в экстазе с теми, кого в свое время массово ставили к стенке – это уже откровенный моветон! Или как бы выразился по этому поводу со всей присущей ему пролетарской прямотой Владимир Ильич?

Действия калининградского духовенства, по крайней мере, поддаются хоть какому-то логическому объяснению. Прежде всего, церковь борется за монопольное влияние на умы своей паствы – отсюда и неприязнь к любым потенциальным конкурентам. А уж с идолопоклонниками, к которым «автоматом» причисляются любители хомлинов, у нее вековые счеты. Кроме того, РПЦ не прочь увеличить свой вес в госструктурах, хотя от них официально пока еще отделена. Отсюда, думается, и содержащийся в архиепископском письме пассаж о министерстве культуры и туризма, которое, мол, поддержало сомнительный проект. На что рассчитывают примкнувшие к церковникам коммунисты – не очень понятно. Разве что, хотят попиариться за чужой счет.

Как бы то ни было, в сложившейся ситуации перспектива увидеть еще пять домовых (в общей сложности их было задумано семь) на калининградских мостах становится туманной. По крайней мере, в ближайшем будущем, пока не выяснится, кто тут, понимаете, неоязычник, а кто право имеет…

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Калининграде церковь и КПРФ выступили против семейки гномов Хомлинов

В Калининграде разгорается скандал из-за обращения архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору Антону Алиханову с требованием остановить распространение неоязычества. К обращению присоединилась и депутат областной думы от КПРФ Екатерина Королева (ПОДРОБНЕЕ).

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