Калининградцы сами решат, сохранять ли двухъярусный мост

Как уже рассказывала «Комсомолка», в районе старого двухъярусного моста через Преголю будут строить два новых: автомобильный и железнодорожный. Решение принято давно и еще в прошлом году объявили, что железный довоенный мост придется снести.

На заседании совета по культуре при губернаторе стало ясно, что окончательное решение о сносе или сохранении исторического путепровода примет общественность Калининграда.

На совете губернатор Антон Алиханов представил несколько проектов: с мостом и без него.

- Сохранение моста - очень сложная история, - признал глава региона и показал вариант с оставленной в поднятом виде центральной частью старого моста. – Что-то пытаться вот так придумывать, но это будет стоить соответственно. Мы даже примерно не понимаем, что это будет для нас значить по деньгам. На мой взгляд, если и оставлять мост, то только в поднятом виде. Потому что он слишком низко к воде, а это неправильно с точки зрения судоходства.

Губернатор заметил, что объектом охраны является станция смотрителя. Это здание у моста обязаны сохранить в любом случае.

Глава региона сообщил, что власти Калининграда обсудят мост с общественностью в рамках общественных слушаний по изменению документов градостроительного характера.

- Они будут обсуждать, будет рассказывать про историю этого моста. Потому что мало кто знает, что и когда делалось и возводилось, как мост выглядел до войны, как он выглядел сразу после войны и так далее. Как это будет дальше обсуждено горожанами – тяжело сказать. Но в любом случае, со стороны региона мы, наверное, финансово поддерживать какое-то приспособление, если они его будут сохранять, не будем. Потому что это может вылиться в какие-то космические деньги. А у нас даже автомобильная часть моста – это минимум 6,5 миллиарда рублей, - объяснил Антон Алиханов.

Один из вариантов проекта предусматривает, что существующий мост останется рядом с двумя новыми.Фото: Александр КАТЕРУША

Слово взяла директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. Она сообщила, что мост находится в очень тяжелом состоянии. Мол, и сохранять не стоит.

- Под ним, если проходишь, видишь в каком он состоянии, - рассказала Сивкова. – Сохранять мост, при всей моей любви к старине, я не вижу смысла, его надо убирать. А в башенке рядом сделать небольшую экспозицию, рассказав о том, что здесь было. Вопрос сохранения башенного механизма мы готовы рассмотреть.

Сивкова также напомнила, что возле музея Мирового океана есть еще один кёнигсбергский мост, идентичный обсуждаемому. Вот его как раз намерены сохранить для потомков. Губернатор согласился и рассказал, что уже есть практика, когда механизмы старых мостов сохраняют и делают их частью музейных экспозиций или делятся ими с общественностью. Так, например, стойка бара в одном из ресторанов Калининграда оформлена шестеренками, снятыми с Деревянного моста при его ремонте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухъярусный мост должен быть разрушен?

В Калининграде собрались снести двухъярусный мост. Информация об этом появилась еще в 2013 году, получила развитие в конце прошлого года, когда были продемонстрированы эскизы нового моста, удивительно напоминающие мост Pont Jacques Chaban-Delmas во французском городе Бордо. А на днях вице-мэр Калининграда Артур Крупин подтвердил: двухъярусный мост Калининграду больше не нужен (ПОДРОБНЕЕ).