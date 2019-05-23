Антон Алиханов за год заработал 3,5 миллиона и купил новую машину

В этот раз областное правительство оказалось последним, кто опубликовал сведения о доходах. Ранее, напомним, это уже сделали областная дума, мэрия и горсовет Калининграда.

Судя по документу, 2018 год в финансовом плане стал самым успешным для Антона Алиханова за все время его работы, включая период, когда он занимал пост вице-премьера. Доходы главы региона составили 3,5 миллиона рублей - на 748 тысяч больше, чем было в 2017 году. Как указано в пояснении, в общую сумму включены средства от использования недвижимого имущества (семья губернатора сдает свою московскую квартиру) и продажи транспортного средства (у Антона Алиханова теперь «Фольксваген Тигуан» вместо «Мицубиши Аутлендер»).

Из недвижимости в собственности губернатора одна квартира (57,1 квадрат), а также доля в другой квартире (85 кв.м) и общая совместная квартира с супругой (101 кв.м). Кроме того, гараж и еще две квартиры (80 и 248 кв. м) находятся в пользовании.

Супруга губернатора Дарья никакого дохода не получила.

Кто больше

Доходы Антона Алиханова в правительстве традиционно не самые высокие. Первое место нынешнего рейтинга - у министр природных ресурсов и экологии Олега Ступина. Его цифра - 12,3 миллиона рублей - по сравнению с 2017 годом выросла почти в 10 раз! Такой скачок объясняется продажей имущества.

Второе место (если не считать губернатора) с бо-о-ольшим отставанием занимает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Черномаз. Доходы - 3,4 миллиона рублей, которые сложились в том числе от продажи транспортных средств.

Тройку замыкает первый вице-премьер, руководитель аппарата Алексей Родин, чей доход - 2,7 миллиона рублей. Чуть-чуть до «бронзы» не дотянула вице-премьер, министр спорта Наталья Ищенко с показателем 2,6 миллиона рублей. При этом супруг Натальи серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду Сергей Аникин указал 6,8 миллиона рублей и занял первое место среди вторых половинок членов правительства.

Отдельно отметим министра экономического развития, промышленности и торговли Дмитрия Кускова. В прошлом году именно возглавлял правительственный рейтинг с доходом 17,7 миллиона рублей, но теперь показал гораздо более скромный результат - 2,5 миллиона.

Про автомобили

По-настоящему роскошных автомобилей в собственности членов правительства не оказалось. Если брать просто дорогие модели, то Наталья Ищенко, к примеру, по-прежнему владеет кроссоверами Мерседес Бенц ML 300 и BMW Х6. У вице-премьера Ильи Баринова - Тойота Land Cruiser 100» и Тойота Land Cruiser 200. Дмитрий Кусков водит люксовый Genesis.

Особняком держится вице-премьер Александр Рольбинов, у которого раритетный ГАЗ-12. При этом в любви к отечественному автопрому Рольбинов не одинок - министр сельского хозяйства Наталья Шевцова ездит на «Ниве».

Самый спортивный автомобиль у Сергея Черномаза - Subaru WRX.