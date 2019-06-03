На Украине бил эсэсовцев, а в Восточной Пруссии – элиту люфтваффе

Во время отпуска, проведенного в селе Брейтово Ярославской области, я встретился с мамой моего одноклассника Натальей Васильевной Смирновой. Поводом для встречи стал семейный фотоархив, в котором хранится информация об одном из славных предков Натальи Васильевны – генерале Николае Калинине, командовавшем 159-й стрелковой дивизией во время Восточно-Прусской наступательной операции. Про Калинина многое известно, тем более что он сам написал две книги мемуаров, а вот про отца Натальи Смирновой, младшего лейтенанта Василия Николаевича Крохалева, никаких публикаций не было. Часть его боевого пути тоже проходила по Восточной Пруссии, поэтому именно о нем мы рассказываем в нашей постоянной рубрике «О них не писали в газетах».

Очищал юг России и Украину от эсэсовцев

Василий Крохалев родился в крестьянской семье в деревне Тявково Брейтовского района. 20-летним парнем, не успевшим завести семью, он в ноябре 1941 года отправился на фронт. Известно, что с 5 мая по 10 июля 1942 года он воевал на Западном фронте, пока не получил свое первое ранение.

Став командиром стрелкового взвода 8-й стрелковой роты 138-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии, Василий Николаевич в начале января 1943 года принимал участие в боевых действиях на юге Воронежской области, после чего в течение всего года воевал за освобождение Украины. Большую часть 1944 года гвардейский стрелковый полк Крохалева освобождал от нацистов Брянщину и Белоруссию, после чего вел ожесточенные наступательные бои на западном берегу реки Западный Буг, северо-западнее города Брест и на подступах к Варшаве, где биться пришлось с одними из лучших формирований противника - танковыми дивизиями СС «Викинг» и «Мертвая голова».

- В ходе наступления полка в августе 1944 года на варшавском направлении нанесены противнику потери: убитыми и ранеными до 1500 солдат и офицеров, - говорится в описании боевых подвигов полка, составленном командиром 48-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майором Глебом Корчиковым в конце марта 1945 года. - Подбито и сожжено 15 танков, 5 самоходных орудий, 8 бронетранспортеров, 22 автомашины, 4 миномета, 35 пулеметов, 7 пушек разных калибров, 60 повозок с грузами, сожжено 2 склада с боеприпасами, 6 мотоциклов, одна радиостанция. Подавлено 7 минометных батарей, 4 артиллерийских батареи.

Марш-броски к границе Восточной Пруссии

Далее Корчиков пишет, что воинам полка 16 сентября 1944-го пришлось сначала совершить 300-километровый марш-бросок в район Бреста для доукомплектования, а 29 сентября – 350-километровый марш через Белоруссию и Литву. 10 октября бойцы сосредоточились в восьми километрах от литовского Мариямполе и двинулись к границе Восточной Пруссии. С 15 октября полк повел наступление в направлении Гумбиннена (Гусев).

23 октября около половины второго часа ночи полк Василия Крохалева перешел границу в районе поселка Платен (сегодня не существует). Командованию 48-й гвардейской стрелковой дивизии было известно, что столкнуться красноармейцам предстоит с хорошо подготовленными бойцами парашютно-танкового корпуса «Герман Геринг» (в район Гумбиннена и Шталлупенена (Нестеров) немецким командованием были переброшены две дивизии этого элитного формирования люфтваффе).

- Противник частями танковой дивизии «Герман Геринг», опираясь на многочисленные промежуточные укрепленные рубежи, пытается задержать продвижение наших войск, - писал перед наступлением командир полка гвардии подполковник Варыпаев.

Тем не менее, после перехода границы полк, в рядах которого служил Василий Крохалев, не встретил сопротивления, так как двигался вторым эшелоном, и прошел форсированным маршем от Платена до Земметиммена (сегодня не существует), переправившись через реку Писса. На переднем крае в это время крушили врага части 11-й гвардейской армии генерала Галицкого.

Подбитый советскими частями "Тигр" в Восточной Пруссии.Фото: waralbum.ru

Первый бой против дивизии «Герман Геринг»

В ночь на 24 октября полк совершил еще один 10-километровый переход, на этот раз до поселка Рудбарджен (сегодня не существует), заняв позицию перед дорогой, соединяющей поселки Гросс Тракенен (Ясная Поляна) и Маттишкемен (Совхозное). По данным разведки, соседнюю высоту с отметкой 78,6 занимал 13-й мотополк 1-й танковой дивизии корпуса «Герман Геринг».

- В 11:30 после 5-минутного огневого налета, - говорится в журнале боевых действий полка, - 1-й стрелковый батальон повел наступление в направлении Нойхоф, Йодцунен (оба населенных пункта уже не существуют – Ред.). 2-й стрелковый батальон наступает в направлении Риббиннен, Грюнвайтшен (первый уже не существует, второй сейчас носит название Новостройка - Ред.).

В течение суток полку с упорными боями удалось продвинуться вперед на полтора километра и овладеть населенными пунктами Риббиннен и Грюнвайтшен, однако 25 октября красноармейцы натолкнулись на серьезное сопротивление гитлеровцев, зацепившихся за хорошо укрепленный берег реки Швентишке. Только за эти сутки полк Василия Крохалева потерял 29 солдат и офицеров убитыми.

Сражение под Тракененом

На следующий день в 11:00 начался штурм поселка Йодцунен, выглядевшего наиболее укрепленным на фоне остальных. Василий Николаевич, сражаясь с частями 5-й танковой дивизии вермахта и 548-го мостостроительного саперного батальона, проявил личный героизм, о чем свидетельствует запись в его наградном листе.

- В бою за село Йонцунен (так в документе) 26 октября 1944 года товарищ Крохалев выполнил поставленную задачу обхода противника справа и овладел каменным домом, превращенным немцами в опорный пункт, где уничтожил 2 пулеметные точки и гарнизон противника, находившийся в этом доме, - пишет его командир Варыпаев.

В течение часа населенный пункт был очищен от гитлеровцев, однако уже в 15:00 немцы предприняли контратаку силой до сотни автоматчиков при поддержке десяти тяжелых танков. В результате боя противник потерял 2 танка вместе с экипажами и несколько десятков человек убитыми и ранеными, после чего был отброшен к поселку Аугштупенен (Калининское). В то же время 138-й полк потерял 4-х человек убитыми и 54-х ранеными.

Не дав немцам привести себя в порядок, утром 27 октября красноармейцы двинулись на Аугштупенен. Однако противник отбил атаку и, собрав кулак из 12 тяжелых танков, в 13:00 двинулся в направлении Йодцунена, одновременно совершив мощный огневой налет по тылам красногвардейцев. 3-й стрелковый батальон не выдержал натиска и откатился назад к северной окраине Йодцунена. В 19:00 немцы предприняли вторую за сутки контратаку, надеясь вернуть себе отбитый красными населенный пункт. Их танки, пользуясь темнотой, подошли к траншеям и начали их утюжить, однако за дело взялся взвод противотанкистов. Бойцы прямой наводкой подбили 2 смертоносные машины, еще один танк подожгли воины соседнего взвода. Гитлеровцы, не выдержав, откатились на исходный рубеж, потеряв пятерых пленными и 380 убитыми. Потери понес и 138-й гвардейский стрелковый полк: 31 человек был убит и 165 – ранено. Тяжелое ранение в этом бою получил и Василий Крохалев.

- 27 октября 1944 года при отражении крупной вражеской контратаки, поддержанной танками, - сообщает все тот же наградной лист Крохалева, – отстоял важный обороняемый рубеж и не пропустил противника в наше расположение. Уничтожил при этом до взвода вражеской пехоты, и тем самым способствовал выполнению поставленной задачи перед батальоном. За умелое руководство взводом, отвагу и мужество достоин награждения правительственной наградой - орденом «Красная звезда».

Участвовал ли Василий Крохалев в боях, вернувшись из госпиталя, доподлинно неизвестно. 138-й полк же последние дни октября оборонялся на том же месте, отбивая контратаки немцев, участвуя в артиллерийской дуэли и занимаясь строительством прочной линии обороны.

«Не все осколки врачи сумели вытащить»

После войны Василий Николаевич оказался в Самаре, где женился на девушке Надежде. В семье Натальи Смирновой утверждают, что она была актрисой. Правда, несмотря на рождение двух детей, Василий развелся и вернулся на родину, где у него появилась вторая семья. Из родной деревни Тявково бывший фронтовик переехал в соседнее Комарово. Вместе с новой женой Антониной они работали в колхозе. Как рассказывает дочь Василия, о войне отец старался не вспоминать и не рассказывать.

- Сейчас, конечно, жалею, но тогда я была в таком возрасте, что меня это не очень интересовало, поэтому я много и не расспрашивала его о фронтовой жизни, - говорит Наталья Смирнова. – Четко запомнилось, правда, как он однажды сказал, что будто бы из любых боев, даже тех, где убивали его друзей, он возвращался живым. Еще помню, как он говорил, что из него не все осколки врачи сумели вытащить.

Прожил Василий Николаевич всего 56 лет, он умер в 1977 год от тяжелой болезни – рака пищевода. Сейчас в селе Брейтово Ярославской области у него живут два внука и правнуки, а семья от первого брака по-прежнему проживает в Самаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мать на 9 мая не выходила из дома и ревела»:

Саша Царев погиб под Кёнигсбергом за три недели до Победы

Глядя на фото этого парня в шинели и пилотке, сдвинутой набок, невозможно представить, что он тоже воевал. Кажется, будто мальчик просто примерил отцовскую военную форму и решил в ней сфотографироваться на память, сделав серьезное лицо. Но нет - с середины ноября 1943 года 17-летний Саша Царев из подмосковной деревни Агарино (сегодня это Ступинский район) идет на фронт и попадает в минометный расчет 48-го гвардейского стрелкового полка 17 гвардейской стрелковой дивизии (ПОДРОБНЕЕ).

Прорвавший «линию Вотана»:

История Героя Советского Союза, похороненного под памятником Шиллеру

С памятником Шиллеру, стоящему напротив драмтеатра в Калининграде, связано множество городских легенд. Согласно одной из них, во время штурма Кёнигсберга на постаменте бронзового немецкого классика появилась надпись: «Не стрелять! Он свой!». Вероятно, это анонимное послание и спасло памятник от разрушения. Вскоре площадка перед ним стала одной из самых известных в городе братских могил (ПОДРОБНЕЕ).