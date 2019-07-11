Калининградский врач Элина Сушкевич на заседании суда: Вину не признаю, убийства не совершала

У врача-неонатолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич два адвоката – Ирина Шевцова и Андрей Золотухин. Потерпевшая Замира Ахмедова и ее родная сестра (к слову, она в деле также выступает в статусе потерпевшей) в зале суда появились без защитников. Зато перед началом судебного заседания и в момент, когда судья находилась в совещательной комнате, потерпевшие подходили к следователю и что-то с ней обсуждали. Из суда уходили вместе – сестры и следователь.

Надо сказать, любые попытки прессы пообщаться с потерпевшими следователем пресекались.

- Они не общаются! – сообщила следователь.

Но и защитники Элины Сушкевич пока воздерживаются от общения с журналистами. Для них много неизвестного.

- У нас пока не было возможности познакомиться с материалами дела, нам нужно время для анализа, - отметила во время заседания адвокат Ирина Шевцова.

Потерпевшая, Замира Ахмедова, считает, что врач может продолжить заниматься преступной деятельностью.Фото: Александр Подгорчук

Потерпевшая подтвердила судье Ольге Онищенко – требования апелляционной жалобы в силе, но дополнительно попросила сделать заседание суда закрытым, ссылаясь на закон о персональных данных и врачебную тайну. Судья на это предложила другой вариант: это заседание провести в открытом режиме, а когда дело дойдет до деталей состояния здоровья потерпевшей и ее ребенка, удовлетворить заявление.

Ольга Онищенко уточнила также у потерпевшей – хорошо ли она понимает русскую речь, нуждается ли она в помощи переводчика? Потерпевшая заявила, что понимает, и переводчик ей не нужен.

- Просто сейчас волнуюсь, - сказала Замира Ахмедова, а также подтвердила ранее проходившую информацию о том, что является уроженкой Узбекистана, «в настоящий момент прописана в Калининграде».

- Считаю, что Белая и Сушкевич должны быть арестованы, - настаивала на своем требовании изменить меру пресечения врачу-неонатологу Замира Ахмедова, которая обжаловала решение суда Центрального района Калининграда, согласно которому в отношении Элины Сушкевич была избрана мера пресечения – домашний арест.

Потерпевшая считает, что врач может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей. А поскольку от работы не отстранена, может уничтожить доказательства.

Защита Элины Сушкевич поддержала решение первой инстанции.

- С апелляционной жалобой не согласен, - заявил в суде адвокат Андрей Золотухин. - Моя подзащитная не опасна для общества. Это человек, который спас сотни юных жизней. В настоящий момент мера пресечения в полной мере отвечает интересам как следствия, так и общественных институтов, исключает возможность воздействия на участников процесса, на сбор доказательств.

Прокурор в целом также поддержал решение Центрального районного суда, но попросил ужесточить некоторые моменты. В частности, запретить Элине Сушкевич во время часовой прогулки появляться на работе, то есть в перинатальном центре.

"Я свои обязанности всегда выполняю на сто процентов", - сказала суду Элина Сушкевич.Фото: Александр Подгорчук

- Вину не признаю, убийство не совершала, - сказала Элина Сушкевич, это стало ее первым заявлением после задержания. - Поддерживаю своих защитников, исправно исполняю решение суда, никак не воздействую ни на следствие, ни на других участников, не вижу смысла изолировать меня.

- Я свои обязанности всегда выполняю на сто процентов. Я уже говорила в прошлый раз Ахмедовой, повторю. Для ребенка я сделала все возможное. Не всегда получается спасти детей. Врачи не всесильны. В некоторых случаях мы не можем помочь ребенку. Исход оказался не таким, как хотели и родители, и мы. С ребенком я была до последнего. Я не признаю вину, убийства не совершала, - во время прений добавила врач.

В результате Калининградский областной суд оставил в силе решение первой инстанции о домашнем аресте реаниматолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич.

Единственное, на чем заострила внимание судья Онищенко, - суд привел это решение в соответствии с законом: Сушкевич запрещено пользоваться почтой и телефонной связью.

Срок домашнего ареста определен судом первой инстанции до 14 августа 2019 года.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2018 года Элина Сушкевич получила распоряжение от и.о. главного врача роддома №4 Елены Белой - ввести недоношенному ребенку смертельную дозу «Магния сульфата». Элину Сушкевич и Елену Белую обвиняют в умышленном убийстве новорожденного.

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По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело в отношении и.о. главного врача роддома № 4 Калининграда Елены Белой, а также врача реаниматолога-анестезиолога отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных регионального перинатального центра Элины Сушкевич передано из второго следственного управления СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в Москву - в специализированный отдел Следственного комитета для дальнейшего расследования. Об этом говорится в новом заявлении ведомства по делу калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного (ПОДРОБНЕЕ).