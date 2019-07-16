Президент адвокатской палаты о деле Элины Сушкевич: Во главу угла я бы поставил мнение профессионального сообщества

В эфире радио "Комсомольская правда" о нашумевшем "деле врачей" мы поговорили с Евгением Галактионовым, президентом Адвокатской палаты Калининградской области.

Если вас задерживают, улыбайтесь и говорите: Что нужно сделать, я готов! 00:00 00:00

О "деле врачей"

- Евгений Борисович, последние две недели люди активно обсуждают так называемое «дело врачей». Вас, как профессионала, удивляет, что следственные органы все чаще выдвигают серьезные обвинения нашим медикам? Это тренд или случайное совпадение?

- Тенденции государства давить на врачебное сообщество, не вижу. Это совпадение. Но всем нужны громкие дела. Нужно завести какое-то уголовное дело, которое отвлекло бы от вопросов функционирования власти. Мы должны обсуждать власть, а потом уже резонансные дела. Скажу, что сейчас в тренде и дела адвокатов, например, дело адвоката Юрьева, которого посадили в тюрьму за то, что он 10 лет обслуживал Росавиацию и получал за это гонорары. Но власть в компании поменялась и посчитали, что адвокату много заплатили и лишить его свободы, а не того, кто ему платил за работу.

- Что касается уголовных дел по медикам, Элину Сушкевич и Елену Белую следователи обвиняют в убийстве ребенка, не являясь специалистами в медицине. Как защищать врача, ведь адвокат тоже не специалист в области медицины?

- В своей практике адвокат постоянно сталкивается с вопросами, которые для него новы. Вся его работа заключается в том, чтобы найти свою точку зрения, в том вопросе, где он мало понимает. У адвоката есть права получить квалифицированную консультацию специалистов. Что касается следователя, то он лицо подневольное. Ему дали команду возбудить уголовное дело, он его и возбуждает.

- Обвиняемым докторам поможет шум, который поднялся в СМИ или этот общественный резонанс будет только мешать?

- Для следователей важнее не получить по шапке за ошибку, чем сделать что-то противозаконное. Никто умышленно нарушать закон не будет. Что касается дела врачей, то мне не нравится сама тенденция покушения на профессиональное сообщество, на тот вопрос, который должен рассматриваться внутри врачебного сообщества. У нас есть профессиональные сообщества журналистов, адвокатов, действующих на основании специального закона и так далее. Если врачи, так же как журналисты дают иную оценку, то государство обязано к этому мнению прислушиваться.

- Значит, общество можно разделить на касты? Но перед законом должны быть все равны!

- Возражение принимаю, но есть случаи нарушений закона. Адвокатов судят, журналистов сажают в тюрьму. Медиков, которые халатно относились к своим обязанностям, тоже надо сажать в тюрьму, если наступили соответствующие последствия. Но есть специальные вопросы, которые давно урегулированы законодательством. Есть понятие врачебной ошибки. Все ошибаются, следователи тоже, но их не судят за ошибки. А врач с чистого листа принимает решение и может предполагать, что действие может нанести вред, но действует во благо. Поэтому за действие во благо не может быть уголовной ответственности, кроме материальной.

- Возвращаясь к делу Белой и Сушкевич. Как думаете, митинги и пикеты в их защиту, совместные резолюции врачей, могут иметь влияние на расследование и решение суда?

- Я бы во главу угла поставил не мнение следователя, а мнение профессионального сообщества. В медицине есть авторитеты, мнение которых услышано властью. Например, мнение доктора Рошаля слышат всегда. Этот человек - лицо нашей медицины. И с ним считаются. Так что общественный резонанс в громких делах - это благо.

- А почему адвокаты нередко отказываются комментировать ситуацию по расследованиям для журналистов? Это особенности вашей профессиональной деятельности - отказ от максимальной открытости в работе со СМИ?

- У нас есть кодекс профессиональное этики адвоката. Любая информация по делу, связанная с клиентом, должна с ним согласовываться. Дает клиент разрешение на разглашение информации, то это возможно. В тоже время есть масса дел, где адвокат дает подписку о неразглашении данных следствия. Хотя считаю, что это незаконно. Адвокат не та фигура, которая должна давать соответствующую подписку. Ведь, как говориться, суд - голос государя, а адвокат - голос народа, а голос народа должен быть услышан.

Как выбрать адвоката

- В Калининградской области достаточно адвокатов?

- С избытком хватает. Адвокаты, которые хотят участвовать в уголовных делах, составляют примерно половину от общего количества. Вторая половина не желает участвовать в уголовных процессах, занимаются арбитражной, административной, гражданской практикой, являются корпоративными консультантами, имеющими статус адвоката или преподавателями вузов. Жизнь все расставила по определенным полочкам, все регулируется адвокатским сообществом.

- Как выбрать защитника? Правда ли то, что бесплатный адвокат по назначению не лучший вариант?

- Не нужно смотреть на рекламу, так можно попасть на плохого адвоката. Советую обратиться к двум-трем адвокатам, работающих в разных местах и организациях. Вы будете точно знать какая вас ожидает перспектива по делу. У нас в городе работает порядка 500 адвокатов. А проблему бесплатных адвокатом мы решили 8 лет назад. Защитники, которые участвуют в делах за счет государства, попадают к клиенту не по звонку следователя, а по указанию адвокатской палаты для выполнения этого поручения по электронной системе. Только у нас, а в России нет этой системы! С адвокатами по назначению нужно сотрудничать. Потому что основные положительные результаты в делах и оправдательные приговоры, там, где работают адвокаты по назначению, и это достойные юристы, которые спуску следователю не дадут.

- Что касается специализации, действительно ли идет деление на автоюристов, юристов по недвижимости, семейному праву и так далее?

- Адвокаты так не делятся. Но в нашем сообществе все знают, кто в какой области специалист. Семейные адвокаты, автоюристы – это все. А вот авторское право – это очень узкая специальность, редко применяемая в нашем регионе. У нас есть адвокаты, которые занимаются только делами по исполнительному производству.

При встрече с полицией включите диктофон

- Исполнение судебных решений, взыскание штрафов со стороны судебных приставов зачастую затягивается и люди вынуждены нанимать адвокатов. Это типичная ситуация?

- Да. У нас в день принимается порядка 150-200 решений только в судах общей юрисдикции, такое же количество в Арбитражном суде. Увы, система исполнения судебных решений отсталая, судебные приставы должны стать саморегулируемой организацией, чтобы деньги она получала деньги, а приставы-исполнители, могли договариваться со взыскателем.

- Когда надо озаботиться наличием адвоката, когда попал в ситуацию, когда тебя задерживают и пытаются в чем-то обвинять? Или номер адвоката всегда должен быть в твоем телефоне?

- Номер телефона адвоката должен быть всегда в записной книжке. Если вас задерживают, то необходимо сразу включить аудиозапись в телефоне, зафиксировать все происходящее. Никогда спорить с представителями власти. Сказал полицейский – положить руки на капот, положите, говорит - пройдите в отделение полиции, пройдите. Не задавайте вопросы, мол на каком основании. Это бесполезно. Любое грубое слово является оскорблением сотрудника полиции, а любое действие - воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов. Улыбайтесь, говорите, что на все согласны, только включите диктофон.

Полностью эфир с Евгением Галактионовым слушайте ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Калининградский врач Элина Сушкевич на заседании суда: Вину не признаю, убийства не совершала

У врача-неонатолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич два адвоката – Ирина Шевцова и Андрей Золотухин. Потерпевшая Замира Ахмедова и ее родная сестра (к слову, она в деле также выступает в статусе потерпевшей) в зале суда появились без защитников. Зато перед началом судебного заседания и в момент, когда судья находилась в совещательной комнате, потерпевшие подходили к следователю и что-то с ней обсуждали. Из суда уходили вместе – сестры и следователь (ПОДРОБНЕЕ).

«Дело врачей» в Калининграде: докторов обвиняют в спланированном убийстве недоношенного младенца в роддоме

В минувшую пятницу в Калининграде следователи задержали еще одного врача по делу доктора Елены Белой - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич. В воскресенье на сайте Следственного комитета России появилось заявление относительно задержания доктора, которое не только подтвердило самые страшные предположения, но и некоторыми деталями повергло в шок (ПОДРОБНЕЕ).