Людмила Осипова: «Угрозы и шантаж исходили от моего бывшего ученика»

На радио «Комсомольская правда - Калининград» обсудили громкий судебной процесс бывшего директора лицея №49 Людмилы Осиповой. Ее, напомним, обвиняют в хищении и растрате 7 миллионов рублей.

«Все вопросы к Осиповой могли быть решены без возбуждения уголовного дела» - омбудсмен 00:00 00:00

"Я пережила шок"

Первым делом Людмила Осипова прокомментировала решение Центрального районного суда Калининграда о переводе слушания ее дела в закрытый режим.

- Я пережила шок, - призналась Людмила Осипова. – Потому что мое дело не содержит ничего такого, что не позволило бы донести до ушей слушателей. По мнению судьи, мое дело будет мешать людям делать свой выбор, может действовать на психологию детей. Полагаю, активное вмешательство общественности, родителей, бывших учеников повлияло на прокурора, испугало его в том, что люди перестанут давать свои показания или изменят свои показания, что уже произошло на первых двух заседаниях.

Также Осипова не стала скрывать, что ждет от суда справедливости.

- Чего может ждать подсудимый? – сказала Заслуженный педагог России. – Конечно, оправдания. Я не воровка, не мошенница, я хочу получить оправдание. Хотя вряд ли это состоится. Мои бывшие ученики говорят мне, мол, не обольщайтесь, суд редко оправдывает. Но я верю в торжество добра и справедливости!

Экс-директор еще раз подчеркнула, что руководство (комитета по образованию мэрии Калининграда. – Ред.) не вело с ней разговоров об уходе с поста директора лицея.

- Со мной разговаривал посредник, - сказала Осипова в радиоэфире. – Угрозы и шантаж исходили от моего бывшего ученика. Я не воспринимала это серьезно, я полагала, что эта какая-то шутка. Имя его называть не хочу. У него дети. Но если в суде возникнет необходимость, я назову этого человека. Я не могу понять, почему он с таким рвением это делал?

Также Осипова подтвердила информацию, что и после того, как начался судебный процесс, этот человек снова выходил на нее.

«Не работает на авторитет суда»

Владимир Никитин, уполномоченный по правам человека Калининградской области, также высказался по поводу закрытия от общественности слушания в суде дела Осиповой.

- Насколько мне известно, суд принял такое решение, поскольку могут быть затронуты права учащихся лицея №49, - сказал Владимир Никитин. - Могу только предполагать, что через родителей это может экстраполироваться на школьников.

- Ко мне в год обращается примерно две тысячи калининградцев, по поводу дела Осиповой обращений не было, - также отметил Никитин. - Но на этапе следствия я встречался с Людмилой Григорьевной. Она мне сказала, что денег не касалась, что деньги к ней не прилипали. Вы знаете, я верю этому человеку. Разговаривал я и с председателем родительского комитета. Родители поддерживают Людмилу Григорьевну. Могу сказать, что крайне негативно воспринимают то, что происходит с Людмилой Григорьевной.

- Мне представляется, все вопросы к Осиповой можно было разрешить вне рамок уголовного дела, - высказал свою позицию омбудсмен. – А если уж возбудили уголовное дело, то есть большое количество оснований, чтобы дело в отношении заслуженного педагога не доводить до суда. Зачем это нужно? Такие дела не работают на авторитет следствия, прокуратуры, суда. Такие резонансные дела ничего, кроме раздражения, в обществе, не вызывают.

Также Владимир Никитин не стал комментировать версию, что дело Осиповой – это сведение личных счетов.

«Хватит отсиживаться по кухням»

Соломон Гинзбург, член Общественной палаты Калининградской области, заверил в радиоэфире, что в ближайшее время в Общественную палату поступит заявление от попечительского совета лицея № 49 с просьбой уже не на совете палаты, а на заседании Общественной палаты Калининградской области обсудить дело Осиповой. С приглашением представителей мэрии, прокуратуры, других участников процесса.

- С 7 октября слушания в суде будут носить закрытый характер, - сказал Соломон Гинзбург. - Ничего другого ожидать нельзя было. Это проба общества на слабо. По аналогии с московскими резонансными делами, когда невинных людей сажали за решетку. Так было и с Игорем Рудниковым, когда заседания шли в закрытом режиме.

Также общественник обратился и к учителям региона.

- Если вы не хотите, господа, быть растоптанными, как Людмила Григорьевна, проявите цеховую солидарность, - сказал Гинзбург. – Хватит отсиживаться по кухням. Не знаю ни одного учителя, кто бы поддержал дело против Осиповой.

«Воспользовалась 51-й статьей»

Оксана Акмаева, журналист, мама учащегося лицея №49, призналась в радиоэфире, что воспользовалась 51-й статье Конституции не свидетельствовать против себя, и таким образом вообще отказалась участвовать в следственных мероприятиях, проходивших в лицее в связи с возбужденными уголовными делами в отношении Людмилы Осиповой.

- Я была на том собрании, эти события помню хорошо, - рассказала Оксана Акмаева. - Были предложены вопросы, на которые нельзя было ответить таким образом, чтобы не навредить Людмиле Осиповой. Формулировка - когда вас начали заставлять сдавать добровольные взносы - меня возмутила, я встала и ушла с собрания. Мы пока еще являемся гражданами РФ, у нас работает Конституция, где есть 51-я статья, я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.

Еще одна мама лицеиста по имени Надежда призналась, что вообще не сдает никаких деньги.

- Пару раз сдавала, а потом не стала этого делать, - призналась Надежда. – Наверное, из родительского комитета что-то думают обо мне, но мне все равно.

Также родительница заявила, чтобы сборы денег с родителей в лицее прекратились.

- Собрание прошло, деньги не собирают. Но если только на подарки детям, и то… Где-то подальше от лицея. Охрана? В лицее охрана работает.

Главная претензия к Осиповой со стороны правоохранителей: якобы на тот момент директор лицея принуждала сдавать родителей фиксированные суммы на охрану образовательного учреждения.

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