2019-10-04T12:05:55+03:00
Звезды

Евгений Гришковец жестко высказался о Басте: «Это пресыщенный монстр шоу-бизнеса»

Писатель обвинил рэпера в том, что он стал «государственным исполнителем»
Александр КАТЕРУША
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Уже не первый раз звезды шоу-бизнеса попадают под прицел Гришковца.Уже не первый раз звезды шоу-бизнеса попадают под прицел Гришковца.Фото: Александр КАТЕРУША
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Наш знаменитый земляк писатель Евгений Гришковец раскритиковал рэпера Басту и его исполнение песни «На заре» группы «Альянс». Драматург признался на страницах своего интернет-дневника в том, что услышал «это» и «впал в уныние».

«За последний год кто только не спел эту песню, к счастью, из забвения вышла и оригинальная запись этого шедевра времен моей юности. А вот и Баста прошелся по ней всей своей тяжестью, - пишет Евгений Гришковец и вспоминает, как он вместе с группой «Бигуди» исполнял эту песню, как ее до сих пор поет группа «Брейнсторм».

По словам Гришковца, все прежние варианты песни ему нравились, но «самый могучий тяжеловес российского музыкального шоу-бизнеса Баста ее исполняет и как бы хоронит».

Гришковец, у которого есть не только театральный, но и музыкальный и концертный опыт, буквально разносит «На заре» от Басты.

«Нарочито простая, а на самом деле просто примитивная аранжировка, вялое и весьма фальшивое пропевание упрощенного музыкального материала, почти проговаривание с нехитрыми техническими приблудами и никакой любви к исполняемой песне», - выносит он вердикт.

«Здоровенного мужика с внешними признаками некогда рэпера» Басту писатель обвиняет в пафосе, изображении мудрой печали и неживом бормотании слов.

«А на самом деле мы видим и слышим пресыщенного и уверенного в себе монстра отечественного шоу-бизнеса, который ни капельки не потрудился, чтобы хоть как-то осмыслить сложное музыкальное произведение», - пишет Гришковец и отмечает, что в песне «На заре» в исполнении Басты нет ничего от простого искреннего парня Васи Вакуленко из города Ростова-на-Дону. -Потому что Баста – это уже мощный и невероятно успешный бизнес-проект. А успешные бизнесмены могут, не задумываясь, исполнять песни Виктора Цоя в Кремле или бормотать «На заре». В этом смысле Баста стал практически государственным исполнителем.

Напомним, Евгений Гришковец не первый раз критикует звезд. В частности, он обвинял Сергея Шнурова в том, что тот – предатель и презирающий все на свете человек.

Шнур ответил Евгению Гришковцу и даже опубликовал стихотворение в своем Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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