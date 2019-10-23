Подробности расстрела лебедей под Калининградом: Очевидцы видели, как от пруда отъехал дорогой внедорожник

Как уже сообщала «Комсомолка», вечером 22 октября рядом с поселком Котельниково Зеленоградского района неизвестные расстреляли семью лебедей. Первой о происшествии в группе «Königsberg/Kaлининград» в «Фейсбуке» сообщила жительница поселка Котельниково Ольга Носкович. По ее словам, птиц убили на Школьном пруду.

- У нас на дамбе всегда люди кормят лебедей. Они доверчивые, - написала Ольга. - Сегодня меня подвозила подруга, лебеди были живы. Мы их покормили, а когда подъехали к дому, услышали два выстрела. Лебедей расстреляли в упор возле берега!

Ольга успела сфотографировать машины тех, кого она подозревает в расстреле птиц. На снимках видны пикап «Митсубиши L200» и дорогой внедорожник «Тойота Лендкрузер». По вызову на место приехали полицейские, но к тому моменту уже окончательно стемнело, и проводить какие-либо следственные действия было невозможно. По словам Ольги, полицейские вернулись утром следующего дня и на лодке доставили мертвых лебедей на берег. Обе птицы были с окровавленными ранами.

Первые подозреваемые

Шокирующая история сразу стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях Калининграда. В одном только «Фейсбуке» под постом Ольги Носкович набралось больше трех сотен комментариев. Вскоре появились и новые подробности произошедшего. Человек, который назвал себя как Колян Бовсуновский, написал, что сфотографированный у пруда «Ледкрузер» принадлежит ему, а «Мицубиши» - его другу.

- Я сам - внештатный егерь Переславского охотхозяйсва, – заявил Бовсуновский. - Вечером был на охране в охотугодьях недалеко от этого места, услышал выстрелы и приехал туда с товарищем. Не нужно нас в этом обвинять, мы сами боремся с подобным!

Ольгу Носкович, впрочем, это объяснение не убедило.

- Кроме нас, вечером на озере никого не было, - уверяет она. - Приехавшие полицейские сказали, что ни от кого они больше сигналов не получали. Настоящие егеря должны были первыми сообщить о случившемся и дождаться полиции! А «Лендкрузер» обогнал мою подругу, когда она ехала в город, через пару минут, после того как мы разошлись с дамбы. Что ж у нас егеря-то такие пугливые?

По словам местных жителей, лебеди на Школьном пруду были доверчивыми и людей совсем не боялись.Фото: Ольга НОСКОВИЧ.

"Это сделали какие-то нелюди"

В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области «Комсомолке» подтвердили, что Николай Бовсуновский действительно является внештатным сотрудником областного общества охотников и рыболовов, которое возглавляет Олег Белкин.

- Николай с напарником как раз занимался этим вопросом. Так как первый расстрел лебедей на прошлой неделе был у Логвино (см. рубрику «Тем временем» - Ред. ), на территории того же охотничьего хозяйства, всем была дана команда присматривать за водоемами, - рассказал нам Белкин. – 22 октября Николай с коллегой занимались охраной. То, что они не сообщили в полицию и осматривали берег самостоятельно, это, конечно, их ошибка.

По словам Белкина, Бовсуновский с коллегой первыми приехали на место после выстрелов, но никого не обнаружили.

- К сожалению, вдоль озера есть проезжая дорога, которая позволяет быстро запрыгнуть в машину и уехать, - продолжает Белкин. - К нашему несчастью, людям, оказавшимся на озере, показалось, что стреляли наши сотрудники. Но они не видели, кто и когда стрелял. Николая и его напарника вызвали в Зеленоградский отдел полиции, сейчас ведется разбирательство. Они дают показание и привезли свое оружие на осмотр. Будем ждать результатов.

- Вы уверены, что ваши сотрудники не стали бы сами стрелять в лебедей? - уточнили мы.

- Конечно, они бы не стали этого делать! У них-то с головами все в порядке. Это сделали какие-то нелюди с нашей, охотничьей, точки зрения. Более того, на Школьном пруду вообще всякая охота и рыбалка запрещены, так как это питьевые озера с особым режимом. Это сделали просто умалишенные товарищи, которые испытывают, наверное, удовольствие от того, что убивают. С моей точки зрения, они убьют человека, и не поморщатся, это какие-то моральные уроды. Вообще мы ждем, что такие случаи могут повториться. Стрелявшие в лебедей, по всей вероятности, очень мобильны и хорошо знают тихие озера, где обитают лебеди. Мы, со своей стороны, примем все меры к расследованию, и попробуем найти этих негодяев. Может быть, общественный резонанс их сможет как-то остановить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ветеринары огнестрельных ран не нашли

Расстрел лебедей в Котельниково - это уже второй подобный случай за последнее время. Первый произошел рядом с поселком Логвино того же Зеленоградского района неделю назад. Тогда были убиты три птенца и один взрослый лебедь. Обнаруживший погибших птиц фотограф Денис Штейн написал заявления во все необходимые инстанции.

- В понедельник мне прислали ответ от прокуратуры, что заявление переадресовано в УМВД, - сообщил «Комсомолке» Денис.

Первые результаты экспертизы нам озвучила начальник отдела охраны и использования объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Валентина Шайтор.

- В сообщении очевидца говорилось про четырех погибших птиц, но по факту наши сотрудники нашли только двух мертвых лебедей, - сообщила она. - У одного на экспертизу уже везти было нечего, так как его собаки съели, а у второго ветеринары обнаружили только рваные раны шеи. Огнестрельные ранения не подтвердились, дроби в ранах также не было обнаружено. По версии ветеринаров, рваные раны были прижизненными, а смерть наступила в результате асфиксии, так как были нарушены органы дыхания.