В Калининграде прекращено уголовное преследование врача Марины Черемисиной: ее заставляли вернуть миллион рублей по программе "Земский доктор"

Уголовное дело в отношении врача-терапевта Багратионовской центральной районной больницы Марины Черемисиной прекращено.

- Сегодня по почте я получил уведомление об этом, - рассказал «Комсомолке» адвокат врача Владимир Середин. – Постановление получим на следующей неделе.

- Это большая победа над нарушением закона и незаконным привлечением к уголовной ответственности по двум статьям ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, по каждой статье предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы) прокуратурой Калининградской области и следственным отделом Управления ФСБ России, - отметил защитник. – Как сказано в документе, основание – отсутствие состава преступления.

Напомним, Марина Черемисина приехала в Калининградскую область по программе «Земский доктор» из другого российского региона в 2013 году. Участие в программе предполагает получение миллиона подъемных рублей. По версии следствия, Марина Черемисина мошенническим путем завладела полагающимися деньгами. Однако в ходе судебного разбирательства, которое началось в суде Багратионовска в октябре 2018 года, выяснилось, что многие обвинения ничем не подтверждены. Суд вернул дело прокурору на дорасследование.

И вот – итог, которого так долго ждали и вся семья Марины Черемисиной, и ее многочисленные пациенты, которые активно защищали доктора от несправедливых нападок правоохранителей. Врач невиновна!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врача, переехавшего в Калининград по программе «Земский доктор», судят и заставляют вернуть миллион рублей

В Багратионовском районном суде рассматривается дело врача-терапевта Марины Черемисиной. Ее обвиняют в мошенничестве, то есть, «хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения, в крупном размере». По версии следствия, 39-летняя переселенка из Омска намеренно пошла на нарушение закона с целью получить миллион рублей как участница программы «Земский доктор». Марина Черемисина согласилась ответить на вопросы «Комсомолки» (ПОДРОБНЕЕ).

Земский доктор Марина Черемисина о признании ее дела ошибкой: «Как долго я этого ждала!»

Уголовное дело в отношении врача-терапевта Багратионовской больницы Марины Черемисиной, обвиняемой в мошенничестве, - это ошибка. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин (ПОДРОБНЕЕ)