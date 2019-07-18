2019-07-18T14:34:01+03:00
Общество

Земский доктор Марина Черемисина о признании ее дела ошибкой: «Как долго я этого ждала!»

Обвиняемая в мошенничестве врач-терапевт Багратионовской больницы прокомментировала слова прокурора Калининградской области об ее уголовном деле
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Марина Черемисина с детьми.Марина Черемисина с детьми.
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Уголовное дело в отношении врача-терапевта Багратионовской больницы Марины Черемисиной, обвиняемой в мошенничестве, - это ошибка. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин.

- На мой взгляд, ее привлекли к уголовной ответственности незаконно, - цитирует прокурора портал "Клопс.Ru". - И прокурор заявил в суде ходатайство о том, чтобы дело возвратили обратно, на стадию предварительного следствия. Есть ряд моментов, которые необходимо прояснить. В принципе, она получила этот миллион, и она его отработала. Она принимала большое количество больных. У нее четверо детей, и эти деньги пошли на покупку квартиры. Я думаю, что произошла ошибка.

- Как долго я этого ждала! – не скрывает радости Марина Черемисина. – Как долго этого ждала вся моя семья, мои коллеги, мои пациенты. Особенно, конечно, мои родители, они двойне, втройне переживали за меня. Сейчас морально и психологически всем легче. Но, не смотря на заявление прокурора, я пока все еще нахожусь в статусе обвиняемой, процесс еще не завершен.

Напомним, 4 июля Багратионовский районный суд вернул дело врача-терапевта Марины Черемисиной в прокуратуру. Женщину обвиняют в мошенничестве. Якобы она незаконно получила 1 миллион рублей по программе «Земский доктор». Врач переехала, как участник этой программы, из Омска в Калининградскую область. В суде ее дело рассматривалось с октября 2018 года.

По словам адвоката Владимира Середина, органы предварительного следствия, к которым в итоге этого решения суда вернется дело Черемисиной, ограничены в проведении следственных действий, направленных на восполнение неполноты предварительного следствия.

- Проводить дополнительные допросы, финансово-экономическую экспертизу и другие действия они не имеют право. Они могут только исправить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, допросить по обвинению самого врача, и все! - отметил адвокат, ознакомившись с постановлением суда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Врача, переехавшего в Калининград по программе «Земский доктор», судят и заставляют вернуть миллион рублей

В Багратионовском районном суде рассматривается дело врача-терапевта Марины Черемисиной. Ее обвиняют в мошенничестве, то есть, «хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения, в крупном размере». По версии следствия, 39-летняя переселенка из Омска намеренно пошла на нарушение закона с целью получить миллион рублей как участница программы «Земский доктор». Марина Черемисина согласилась ответить на вопросы «Комсомолки» (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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