«Если бы сильнее разгорелось, мы бы не вышли»: подробности пожара на Сельме, где эвакуировали 78 человек

Жильцы дома на ул. Челнокова, где на прошлой неделе ранним утром случился пожар и массовая эвакуация, постепенно приходят в себя. В понедельник, 18 ноября, на первых этажах подачу электричества еще не восстановили, а на верхних свет уже есть. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" рассказал один из жильцов. Компенсируют ли пострадавшим моральный и материальный ущерб и почему при эвакуации в наших многоэтажках возникают серьезные проблемы? Давайте разбираться.

«Открыл дверь и понял, что путей отхода нет» - о пожаре в многоэтажке 00:00 00:00

Понял, что пути отхода нет

Дмитрия, чья квартира находится на верхнем этаже горевшего дома, в шесть утра разбудила жена. В квартире стоял запах гари, из щелей во входной двери валил дым, со двора доносился шум.

- Открыл дверь и понял, что пути отхода нет! - вспоминает Дмитрий, и его голос до сих пор дрожит. - Выход не подсвечивался, непонятно было, куда идти. Дым резал глаза. Я сразу закрыл дверь. Супруга позвонила по номеру 112 и сообщила, что наша дочь после тяжелой операции передвигается на костылях и мы не сможем выйти самостоятельно. Пожарные поднялись к нам на этаж, приказали намочить полотенца и обмотаться ими. Так нас и выводили. Окон в подъезде нет, полная тьма. Если бы сильнее разгорелось, мы бы не вышли. Очень страшно было за семью.

По словам Дмитрия, сигнализация в доме есть, но ни один датчик не сработал. Уже потом мужчина заметил, что в подъезде даже нет разметки на этажах — непонятно, где находишься.

Когда выхода нет — ждите на балконе

Если очаг возгорания находится в подъезде и самостоятельно выйти невозможно, самое безопасное место в квартире - балкон. Об этом в эфире рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС Алексей Баранов. Главное - обозначить свое присутствие там (сообщить пожарным). А двери для подстраховки можно заложить мокрыми тряпками. В конкретном случае на Сельме спасателям все-таки удалось вывести всех по лестнице.

- Два подъезда были задымлены до 14-го этажа. Людей выводили сотрудники пожарной охраны с использованием различных средств. Пожарный работает в задымленном помещении в газодымозащитном аппарате, и у него есть маска, чтобы вывести дополнительно одного человека. Самое страшное в таких условиях: мы не знаем, остается ли кто-то в помещениях, кому требуется дополнительная помощь. И сложность проезда. В этом пожаре наши автомобили смогли остановиться на улице Челнокова и лишь одна машина потом смогла подъехать ближе. Электрощитовые тушили с помощью порошковых огнетушителей. Многие жители последнее время загораживают дворы, ставят блоки, шлагбаумы, ставят свои автомобили так, что невозможно проехать на большой технике, - сетует представитель МЧС.

Алексей Баранов рекомендуем всем устанавливать в своих квартирах пожарные извещатели. Они стоят недорого, но могут вовремя подать сигнал. Ведь основные причины гибели при пожаре - отравление угарным газом. Возгорание может быть небольшим, но если человек вовремя его не заметил... Кроме того, в каждой квартире должен находиться огнетушитель.

- Я не призываю людей тушить крупные пожары, но небольшое возгорание на первых этапах остановить намного проще, чем потом, - говорит Баранов.

Почему не сработала пожарная сигнализация?

Этот вопрос мы хотели задать представителям УК "Территория уюта" и лично ее руководителю Владимиру Слюсарю, но комментировать что-либо представители компании отказались. "Читайте в газете, там все написано" - передала нам слова директора Яна из бухгалтерии "Территории уюта". Директор другой управляющей компании Калининграда ("РСУ-25") Анатолий Макаренко не добавил оптимизма. По его словам, если собственники квартир не выбрали среди других общедомовых нужд услугу пожарной сигнализации, то ее и не будет. А если и выбрали, и даже исправно платят за использование, самостоятельно проверить ее работу не смогут. Это должна делать специальная комиссия раз в год. По словам Макаренко, горожане не только не думают о своей безопасности, но и сами отрезают себе пути эвакуации.

- В домах, где на лоджиях есть система пожарных люков, почти все они закрыты и заварены (чтобы пол был ровный, воры не проникли). Есть проекты домов с отдельными лестничными маршами — для спуска при пожаре. Так вот выход на них люди перекрывают стальными дверями, чтобы никто посторонний на этаж не зашел. А во время пожара представьте панику. Где искать ключи? То же можно сказать о дополнительных дверях на две квартиры, - говорит глава «РСУ-25».

Добровольно никто не платит

К счастью, при пожаре на Сельме все люди спаслись, пострадало лишь имущество. Но кто заплатит за ремонт? Управляющий партнер юридической фирмы "Солнцев и партнеры" Станислав Солнцев дал несколько советов, как поступить жильцам.

- Возгорание произошло в месте, которое считается общим имуществом. За содержание отвечает управляющая компания. Госпожнадзор по факту возгорания обычно проводит проверку и экспертизу. Жильцам нужно выяснить, будут ли они проводиться. Если нет, то придется самостоятельно обращаться в суд. Как показывает практика, добровольно в России практически никто не платит, - говорит юрист.

Владельцам квартир необходимо пригласить оценочную организацию, которая установит стоимость восстановительного ремонта и пострадавшего имущества. Очень хорошо, если сохраняются чеки на все, что вы покупали в квартиру. Так, несколько лет назад жильцам старого немецкого дома в Калининграде удалось отсудить деньги на ремонт после пожара в результате капитального ремонта (там выгорел весь верхний этаж, а нижние залили в процессе тушения). В зависимости от обстоятельств, можно требовать и компенсацию морального вреда.

Полный эфир по итогам пожара на Сельме слушайте ЗДЕСЬ.