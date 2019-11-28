«Надо признать, здесь чисто». В свежем выпуске своего шоу Юлия Высоцкая снова показала Калининград

В свежем выпуске программы «Мне это нравится!» актриса Юлия Высоцкая снова нашла место для съемок, проведенных в Калининграде. Зритель становится наблюдателем за прогулкой актрисы с коллегой, во время которой темы переливаются из одной в другую, обрываются, меняются, «зависают» в паузах.

Прогуливаясь у Нижнего пруда, наслаждаясь золотой осенью, Юлия читает тютчевское «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора».

- Красиво, строится все, будет, как там, - актриса указывает на историко-художественный музей, рядом с которым возводится жилой комплекс.

Во время прогулки героини, обсуждая «грустную» послевоенную застройку центральной улицы Калининграда, вспоминают французского архитектора Ле Корбюзье.

- Застройка послевоенная, конечно, была грустная, но вот мы говорили о Европе, о Корбузье, у которого целая философия минимализма в условиях ограниченных средств…

В это время героиню программы обгоняет калининградка на роликовых лыжах.

- О, класс! – оценила Юля такое занятия физической культурой и вспоминал свой опыт – то, как она дома занималась чем-то похожим на тренировки с роликовыми лыжами.

- Надеваешь на кроссовки специальные чехлы, становишься на плотный и гладкий коврик с бордюрами и раскатываешься. На внутренние и внешние мышцы ног, на ягодицы очень хорошие упражнения! Но быстро становится скучно!

- Надо признать, Калининград – чистый город, - еще одна тема для обсуждения. - Мусор не валяется. Люди ответственно относятся. И здесь два звена - и не мусорят, и убирают!

Напомним, Юлия Высоцкая побывала в Калининграде в октябре этого года в рамках XVI Международного фестиваля искусств «Балтийские сезоны». Вместе с актером Александром Домогаровым сыграла в спектакле «Сцены из супружеской жизни» режиссера Андрея Кончаловского. А перед спектаклем поработала над съемками для будущих выпусков авторской программы «Мне это нравится!». Так, в выпуске, вышедшем две недели назад, Юлия Высоцкая с разочарованием отозвалась об изделиях из янтаря.

- Смола? За 22 тысячи? – изумилась актриса.