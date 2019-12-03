Грузчики нужны, а бухгалтера — нет: что происходит на рынке труда в Калининграде

Росстат в 2019 году зафиксировал рекордное вакансий на рынке труда. Конечно, больше всего работы предлагают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В Калининграде количество вакансий тоже растет, но высокооплачиваемую работу найдут не все. О причинах в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

О поисках работы: Нельзя лежать и ждать, когда тебя позовут 00:00 00:00

- После кризиса 2014 года, когда сильно срезали зарплаты и сократили многих сотрудников, рынок вакансий встал, была стагнация, но в 2018 и 2019-м годах работодатели очнулись. В Калининградской области в 2018 году был колоссальный прирост рабочих мест. Этим летом количество вакансий снижалось по сравнению с прошлым годом, но сейчас мы наблюдаем рост на 7-10%. Правда, большая часть рынка вакансий ориентирована на людей, которые принесут прибыль здесь и сейчас: это менеджеры по продажам, по работе с клиентами.

По данным сайта по трудоустройству, Калининград занимает четвертое-пятое место на Северо-Западе по уровню зарплат. Больше денег предлагают в Петербурге, а также в Мурманске и Коми. По данным HH.ru, средняя зарплата в Калининграде растет не так быстро, как утверждали чиновники. В прошлом году среднее предложение было 31 тысяч рублей, сейчас — 35 тысяч. И если в IT-cфере наблюдается зарплатная гонка за специалистами, то самые низкие ставки предлагают в сфере благоустройства (дворники) и гостеприимства (официанты). Каждая четвертая вакансия в Калининградской области находится в сфере продаж, 14% - в производственной сфере. Востребованы инженеры и рабочий персонал (электрики, сварщики, слесари, операторы станков с ЧПУ). Тяжелее всего найти работу сейчас управленцам (топ-менеджерам, руководителям среднего звена), студентам (у них нет опыта работы) и бухгалтерам. Грядет сокращение вакансий для неквалифицированного рабочего персонала — грузчиков, упаковщиков, фасовщиков. Но будет расти потребность в квалифицированных рабочих.

- Вчера мониторила рынок для грузчиков, и там уже требуются… аналитические навыки! - говорит Жильникова. - А сварщик с хорошим разрядом может получать до 180 тысяч рублей.

Сегодня на рынке труда сокращается число трудоспособного населения в возрасте от 18 до 45 лет (из-за демографического кризиса девяностых). Тем не менее, в среднем поиск работы занимает три месяца. За это время можно создать резюме, походить на собеседования, понять, насколько ты востребован и корректировать дальнейшую стратегию поиска.

- Важно проявлять активность. Если вам вакансия интересна - отправьте резюме, позвоните, дойдите ногами. Пишите сопроводительные письма! Сейчас не время лежать и ждать, когда позовут. Работодатели берут людей, которые способны активно проявлять себя. А многие отчаиваются за две недели поисков работы, - говорит специалист.

А на фоне предложений сократить рабочую неделю Росстат выяснил, что за год мы стали работать на 27 часов больше.

- К четырехдневной рабочей неделе никто не готов — это однозначно! - уверена Жильникова. - Наш опрос показал, что 85% работодателей выступают против. У нас очень низкая производительность труда, потому никто просто не отпустит сотрудников отдыхать на один день больше. Да и сами работники не готовы терять в зарплате. Представьте, что вам придется ежедневно перерабатывать на три часа, но за это не будут больше платить. В результате мы можем потеряться в рутине и три дня просто восстанавливаться от бешеного потока рабочих задач, свалившихся за предыдущие четыре дня.

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