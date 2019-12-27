«Со всей области люди ехали - из Калининграда, Балтийска, Светлогорска»

Накануне Нового года сотрудники медиахолдинга «Западная пресса» собрали теплые вещи, зимнюю одежду, обувь, игрушки, книжки, постельное белье для семьи Рогожиных, квартиру которых в Полесске уничтожил пожар. Они остались без нормального жилья и потеряли единственного кормильца – любимого отца. Трагедия случилась 10 ноября в старом немецком доме на 4 семьи. Альгис Юргелас, бросившийся в огонь спасать своих детей, погиб. Поджигателя задержали по горячим следам. Это 26-летний житель Полесска.

Вдова с детьми сейчас живет на окраине Полесска на улице Промкооперативной, которую найти сложно по навигатору. Дорогу нам показал пожилой мужнина, он наслышан о беде:

- Это место называют «пятихатка» - пять старых домов.

На повороте у шоссе нас уже ждала Елена Рогожина в черном платке. Подъехали к дому. Зрелище жуткое. Дверей нет. Обугленная лестница без перил на второй этаж, по которой страшно ступать, того и гляди провалишься. Черные стены, полы и потолки.

- Ремонт надо делать, а на какие шиши?! Я ведь получаю только пенсию на детей по потере кормильца – 8 тысяч рублей на одного, - рассказывает Елена. - Все вещи уничтожены. Входную дверь мы незадолго до гибели мужа поставили за 28 тысяч рублей. Для нас это большие деньги. Все резиновые прокладки сгорели, ветер свищет. Двери в подъезд нет. Стукнут морозы – как выживем не знаю. Еще вот глядите – в этом коридорчике все пылало, резиновый коврик расплавился, с потолка лился раскаленный пластик. Здесь муж получил смертельные ожоги. Хоронили в закрытом гробу.

Мы выгрузили вещи и новогодние подарки, занесли в крохотную кухню. Дочь Елены Илона в это время топила печку. Газа нет, а чтобы его провести надо 170 тысяч рублей.

- Старшие дочь и сын на учебе, младший в детском саду. Хоть там день проводит Максимка в нормальных условиях. Родители этого негодяя – виновника в смерти мужа - сделали косметический ремонт на кухне - потолки, да стены. Дверь межкомнатную дверь надо менять, стекла полопались, - продолжает Елена. – Мои дети говорят, нам стыдно, что так живем в 21 веке. Жилье у нас 32 квадратных метра. Альгис хотел сделать пристройку к дому, но власти межевание на участок не давали. У него были золотые руки, все мог отремонтировать, починить. А теперь вовсе не построить. Да у меня с сердцем плохо стало и малыш теперь по ночам не спит, боится пожара, кричит: «Горит, горит». Здоровье подорвали, всем нужна помощь психолога.

Как сказали в местной администрации, квартира у Рогожиных приватизирована, поэтому ремонт жильцам придется делать за свой счет. Хорошо, что после наших публикаций откликнулись много добрых людей.

- Спасибо всем. Деньги переводили на карточку. Привозили вещи, микроволновку, игрушки, чайник, посуду. Со всей области ехали, из Калининграда, Балтийска, Светлогорска. Если бы не эта помощь, не знаю…, - говорит Елена. - А наши власти ничего, кроме 15 тысяч рублей и трех курток из гуманитарки, не предоставили. Больше месяца прошло главу администрации не видела. Чиновники приходили, посмотрели и развели руками. Был один депутат, сказал, что поставит вопрос, может дадут денежку, а может и нет. Ничего не дали. Я кредит взяла 74 тысячи, чтобы хоть какую мебель купить, 27 тысяч рублей на ремонт.

Против поджигателя Михаила Агеенко возбудили два уголовных дела, но под стражу его не взяли.

- Он не извинился даже, а ведь прошло больше месяца,. Катается по городу на машине, гуляет по барам, улыбается. Я хочу правды, справедливости. Мы бы все сгорели, если бы не соседская собака, которая подняла весь дом, сильно лаяла. Если бы не она – погибли, - уверена Елена.

Соседи сверху – переселенцы из Украины, тоже сильно пострадали. От муниципалитета им ничего не светит. Квартира закопчена, стоит жуткий запах пожарища. Младший семилетний мальчик начал болеть, дышать в квартире невозможно. И надеяться приходится только на себя.

До первых морозов погорельцам очень нужны стройматериалы, входные двери, да и просто человеческое участие.

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В Полесске, спасая детей от огня, сгорел мужчина, многодетная семья осталась без крова

Трагедия в Полесске произошла ночью 10 ноября.Двухэтажный дом немецкой постройки, где жили несколько семей, вспыхнул, как свечка. Пламя уничтожило жилище за считанные минуты, ведь внутренняя отделка - из горючего пластика. 45-летняя Елена Рогожина осталась на пепелище, с детьми. У нее их четверо. Самому младшему сыночку Максимке только исполнилось три годика. Муж Елены Альгис Югелас бросился в огонь спасать детей, получил ожоги 75-процентов тела и, спустя несколько дней, умер в реанимации (ПОДРОБНЕЕ).

Многодетной семье в Полесске, чье жилье уничтожил пожар, власти дали 15 тысяч рублей и три куртки из "гуманитарки"

Ночью 10 ноября в Полесске сгорел дом, где жили четыре семьи. Местный житель Альгис Юргелас, спасая детей, получил страшные ожоги и скончался в реанимации, поджигатель задержан. Многодетная семья осталась без крова.

У Елены Рогожиной, супруги погибшего Юргеласа, остались на руках 17-летняя Женя, 16-летний сын Игорь, 15-летняя Илона и трехлетний Максим. Женщина не имеет работы, она оказалась без единственного кормильца.

- Никуда никого из нашего дома не переселили. Чиновники дали нам 15 тысяч и больше мы никого из них не видели, - расстроенно говорит Елена. – На какие деньги делать ремонт, не представляю. Хорошо, что люди добрые помогают, сочувствуют нам (ПОДРОБНЕЕ).