Родственники погибших в ДТП в Прибрежном: «Такое ощущение, что уголовное дело пытаются замять!»

Вечером 15 ноября у поселка Прибрежный произошла страшная авария. 37-летний водитель «Ауди А8» Геннадий Ш. на бешеной скорости возвращался из Ладушкина на собственную свадьбу в кафе «Три холма». Недалеко от поселка Прибрежный «Ауди» врезался в автомобиль, в котором ехали калининградцы Павел Коваленко и Андрей Галушка. Оба погибли на месте.

Родные ребят сообщили «Комсомолке», что в полиции расследование по уголовному делу фактически не ведется.

- 20 января мои родители и родители Андрея обратились в отдел полиции №2 Московского района к следователю Галине Черняк, у которой находилось уголовное дело, чтобы узнать на какой стадии находится расследование. Она ответила, что этим делом больше не занимается и оно передано другому следователю. Черняк объяснила это тем, что «она не специалист по ДТП». Хотя в ноябре, когда она опрашивала нас, заявляла ровно обратное, - рассказывает родная сестра Павла Юлия Щербак.

Потерпевшие поинтересовались, где в настоящий момент находится водитель «Ауди» Геннадий Ш., на что полицейская заявила, мол, «не имею понятия».

- 25 декабря в полицию приходил наш адвокат. Следователь Черняк однозначно сказала ему, что Геннадий Ш. до конца 2019 года находится в стационаре ЦГКБ Калининграда, у него постельный режим. Но обвинение ему не предъявлено, мера пресечения не избрана, якобы ему нечего предъявить. Два трупа, превышение скорости, водитель, судя по всему, был вдрызг пьян, а предъявить нечего, представляете! Такое впечатление, что дело откровенно стараются замять, - возмущаются родственники погибших.

Вдова Андрея Галушка Кристина осталась одна с маленьким ребенком. Она тоже недоумевает, как за три месяца следствие не продвинулось вперед. Назначены экспертизы, а следователь планирует заново допросить всех свидетелей, которые уже давали показания.

- Я и родители Андрюши, как и родные Павла надеялись, что следствие будет проведено объективно, в установленные законом сроки, на высоком профессиональном уровне, - вздыхает Кристина. - Родителям моего мужа стало достоверно известно, что Геннадий Ш. еще 13 декабря был выписан из больницы, а 26 числа приходил за листом нетрудоспособности. А следователь ранее уверяла, что лично будет его забирать из стационара. Мы вправе требовать того, что виновный в смерти двух человек находился в СИЗО, был под стражей. Будем писать жалобы в прокуратуру и следственный комитет.

Родные Андрея Галушко и Павла Коваленко через «Комсомолку» благодарят всех, кто разделил с ними невыносимое горе, помог и продолжает помогать семьям погибших морально и материально.

ЗВОНОК СЛЕДОВАТЕЛЯМ

«Потерпевшие резонно могут написать жалобу»

Ситуацию прокомментировала представитель областного Следственного управления Наталья Гацко:

- Потерпевшие резонно могут написать жалобу надзирающему прокурору на ненадлежащее, по их мнению, расследование уголовного дела. Прокурор по своему усмотрению, опять же в соответствии с действующим законодательством, может изъять дело из одного следственного органа и передать его в другой для дальнейшего расследования. Так было и в ситуации с ДТП под Пионерским. СК тоже может ходатайствовать перед прокурором об изъятии дела из полиции и передаче нам, но последнее слово - за прокурором.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

В пресс-службе УМВД по Калининградской области "Комсомолке" сообщили, что Следственными органами ОМВД России по Московскому району в отношении 37-летнего водителя "Ауди 8" возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

- В настоящее время подозреваемый находится на лечении после ДТП, медиками ему назначен постельный режим, после отмены которого следствие намерено выйти с ходатайством в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. Окончательное обвинение будет предъявлено после получения результатов автотехнических экспертиз, с постановлением о назначении которых стороны были уведомлены в установленном порядке, - отметили в пресс-службе.

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Вечером 15 ноября на Мамоновском шоссе произошла жуткая авария, которая всколыхнула весь Калининград. Пьяный 37-летний водитель «Ауди А8» Геннадий Ш. на бешеной скорости возвращался из Ладушкина на собственную свадьбу. В салоне - свадебные букеты и нетрезвый свидетель торжества. Недалеко от поселка Прибрежный огромный седан «А8» врезалась в старенькую «Ауди 80». От удара на месте погибли ехавшие в ней Павел Коваленко и его друг Андрей Галушка.

«Комсомолка» пообщалась с родственниками обоих ребят (ПОДРОБНЕЕ).