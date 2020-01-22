Виллу Зор в Светлогорске разбирают на кирпич, но власти уверяют, что это часть работ по ее сохранению
Разрушение заметил художник
20 января светлогорский художник Михаил Королев обнаружил, что неизвестные начали разбирать виллу Зор, расположенную на Заречном переулке в Светлогорске. Как рассказал Михаил корреспонденту «Комсомолки», в тот день он шел мимо со своим этюдником, увидел рядом со зданием сложенный на паллеты кирпич и решил все это зарисовать.
- Я уже делал несколько эскизов этой виллы, - говорит Королев. – Причем каждый раз она находилась в разном состоянии. Вероятно, скоро она совсем исчезнет. К слову, я проходил тут в ноябре, перед Новым голом, даже фото делал, и никаких паллетов не было.
Фотографии, как ноябрьские, так и январские, Михаил выложил в группе в фейсбуке, в которой он публикует свои зарисовки. Судя по этим снимкам, стены в последние два месяца действительно кто-то разрушал. 21 января фотографии увидел калининградский архитектор Олег Ли. Он живо взялся за дело: написал заявление руководителю службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову и позвонил в полицию, чтобы зафиксировать факт вандализма.
- Тут сразу две статьи нарушено, - заявил архитектор. – Первая, административная, - повреждение объекта культурного наследия, а вторая и вовсе уголовная – хищение муниципального имущества. Кирпич-то явно готовится к вывозу.
20 января светлогорский художник Михаил Королев обнаружил, что неизвестные начали разбирать виллу Зор. Обратите внимание на паллеты с кирпичами.Фото: Facebook
«Ее не разбирают, а сохраняют»
По поводу уничтожения памятника архитектуры мы оперативно связались с Евгением Масловым. Правда, выяснилось, что у чиновника нет уверенности в том, что здание действительно разбирают.
- Мы уже совместно с главой города работаем по этой теме, - рассказал Маслов. – Да, факт причинения вреда есть, но нам еще нужно доказать, что усадьбу разбирают.
Мэр Светлогорска Владимир Бондаренко также уверил нас, что виллу никто не уничтожает.
- А кто вам сказал, что здание разбирают? – удивился он. – Тот, кто увидел, что кирпичи на паллетах лежат? Это работали наши волонтеры! Они ничего не разбирали, а только аккуратно сложили стройматериалы, разбросанные по территории. Сейчас мы уже вывезли этот кирпич на наши склады.
- Так вы будете восстанавливать здание? Может, какая-то работа в этом направлении ведется?
- Конечно, - отреагировал Бондаренко. – Мы уже формируем земельный участок под виллой (он, оказывается, не был сформирован), а потом передадим его за символическую сумму тому, кто будет готов восстановить здание.
Процесс превращения в руину
В общем, история со старинной виллой Зор запутанная. Но почему-то кажется, что Владимир Бондаренко пытается выставить ситуацию в лучшем, чем кажется, виде. Что же касается процесса разрушения усадьбы, остановить который власти никак не могут, то «Комсомолка» следит за ним уже четыре года. Вы можете определить вместе с нами, в какие сроки здание превратилось в руину.
Началось все в 2016 году, когда виллу Зор расселили. Она была в более-менее приличном состоянии, правда, через несколько месяцев охотники за трофеями начали бить в окнах стекла и выламывать полы на этажах.
В августе 2017 года виллу подожгли.Фото: предоставлено очевидцем
В январе 2017 года «Комсомолка», чтобы привлечь к усадьбе внимание, включила ее в топ-7 умирающих вилл старого Светлогорска (к слову, из того рейтинга уже уничтожена вилла Эльсбет на улице Балтийской). 4 августа того же года постройку подожгли, и на борьбу с огнем выехало сразу несколько расчетов пожарных. Правда, крышу, лестницы и часть перекрытий им спасти не удалось.
Власти останавливать разрушения не спешили, но внезапно появилась надежда – в октябре с поста мэра увольняется мэр Александр Ковальский, а занявший его кресло Андрей Толмачев довольно резво взялся за дело. Уже в ноябре 2017 года новоявленный мэр опубликовал на своей персональной странице в фейсбуке статью о семи умирающих виллах и обратился к жителям: «Набираюсь мыслями и идеями по этим объектам, буду рад помощи, любой помощи». Правда, помощи ждать было неоткуда, и вилла Зор продолжала разрушаться: с ее стен осыпалась штукатурка и падали кирпичи, догнивали последние деревянные элементы, и стало понятно, что руина никому не нужна.
Однако это было не совсем так. В 2019 году, по словам Евгения Маслова, рядом с разрушающимся памятником был пойман мужчина, который проявлял живой интерес к материалам, из которых была построена вилла. Проще говоря, мужчина здание разбирал.
- В прошлом году мой сотрудник поймал за руку и привел в полицию человека, который занимался демонтажем этого объекта культурного наследия, - заявил Маслов. - По моим данным, этот человек несколько дней просидел в отделении, после чего был отпущен. Дела на него заводить не стали. А вот почему – это лучше в полиции поинтересоваться.
Что было потом, вы уже знаете. Мы не удивимся, если через год-два на месте к тому времени уже окончательно уничтоженной виллы появится новый особняк или многоквартирный дом. Место там хорошее.
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Прошлый год, пожалуй, стал рекордным на калининградской земле по числу разрушенных памятников истории и культуры. В области было снесено несколько бывших господских домов (в том числе имеющих статус охраняемых государством объектов), в центре Калининграда под новое строительство снесли казармы кирасирского полка, Светлогорск остался без здания, в котором размещался картографический штаб 43-й армии… В Светлогорске вообще интересная ситуация. В популярном туристическом городе как грибы после дождя растут новые особняки, в то время как некоторые исторические здания, которые могли бы стать точками притяжения для туристов, медленно, но верно разрушаются (ПОДРОБНЕЕ).
ИСТОЧНИК KP.RU