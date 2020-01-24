Потратят почти миллион евро: калининградский зоопарк благоустроит заброшенную после войны территорию

Вы наверняка видели этот заросший овраг с ручьем справа от зоопарка. Речь об участке от пешеходного мостика между улицами Носова и Шота Руставели до большого моста на Брамса. После войны эта территория никогда не использовалась, да и вообще, мало кто знает, что она все это время принадлежит Калининградскому зоопарку. Дело в том, что раньше там стоял Этнографический музей, но перед началом войны его перевезли в Хохенштайн (сегодня польский город Ольштынек).

Пришло время навести порядок.

Будет даже Wi-Fi

Зоопарк выиграл польский грант – около миллиона евро. Проект реализуют вместе с Музеем народной архитектуры Этнографического парка в Ольштынеке (их бюджет чуть больше 1 миллиона евро). В Калининграде планируют благоустроить тот самый овраг.

- Местные жители привыкли считать это парковой зоной, и нам придется быть очень осторожными в выборе проектных решений, чтобы постараться по максимум сохранить выросшие деревья, - говорит директор зоопарка Светлана Соколова.

Сейчас предстоит выбрать проектировщика. Это будут либо поляки, либо голландцы, поскольку в России практикующих специалистов по зоопаркам не найти. К 2021 году на территории появится освещение, информационные стенды, бесплатный Wi-Fi и смотровые площадки, доступные, в том числе для инвалидов, разработают мобильное приложение с дополненной реальностью.

Грязный ручей, который, конечно, никуда не денется, обещают почистить… с помощью растений, которые фильтруют воду. Верится с трудом, но будем надеяться.

Заброшенный участок будет выглядеть гораздо приятнее (эскиз).Фото: Калининградский зоопарк

Вход - бесплатно

- Мало создать красоту, ее нужно сохранить, - говорят в зоопарке. - Если мы поставим лавочки, беседки, фонари и стенды, то это, наверное, и полугода не продержится. Поэтому нужно восстановить ограждение по всему периметру. Территорию будем закрывать поздно вечером и рано утром открывать. Посещение будет бесплатным.

Благоустройство завершат в 2021 году, еще пять лет результаты должны оставаться неизменными. Дальше начнется процесс освоения территории и подготовка к строительству вольеров. В будущем там предусмотрено возведения комплекса для животных Сибири и Дальнего Востока. Туда мечтают поселить амурского леопарда, росомах, рысей и орланов. В рамках проекта также спроектируют экспозицию с бурыми медведями и волками. Их хотят поселить туда, где сейчас бегают олени и козы.

В Ольштынеке же займутся строительством большого склада музейных экспонатов в виде старинной конюшни. Как рассказал директор Музея народной архитектуры Эва Врохна, на это уйдет большая часть денег – 860 тысяч евро. Кроме того, польская сторона разработает документацию для строительства копий других исторических объектов, разработает мобильное приложение и проведет конференцию.

Музей в Ольштынеке и калининградский зоопарк надеются, что после реализации проекта польско-российская дружба станет еще крепче, а посетителей будет больше.

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- В этом году зоопарк получил больше 20 миллионов грантовых рублей по программе трансграничного сотрудничества Литва-Россия. Работы по реконструкции уже начались?

- Первый транш грантовых денег мы уже получили, а завершить все работы мы должны до первой половины 2021 года, - говорит директор зоопарка Светлана Соколова. - Ведущим бенефициаром проекта выступает Литовский морской музей в Клайпеде, партнерами – наш зоопарк и музей «Фридландские ворота» (ПОДРОБНЕЕ).