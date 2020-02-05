В Калининграде под наблюдением врачей находятся 9 человек, вернувшихся из Китая

О мерах предотвращения распространения коронавируса в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград» рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Трое жителей Калининградской области вернулись из Хайнань, из туристической поездки, и заболели, - рассказала руководитель ведомства. - Их изолировали, переместили в инфекционный стационар, выяснилось, что у двух заболевших – грипп А, у одного – грипп В. Подозрения на коронавирус не подтвердились.

В настоящее время еще девять человек, вернувшихся из Китая, находятся под наблюдением врачей Калининграда.

Бабура: Если сотрудник заболел, он должен находиться дома 00:00 00:00

- Все девять человек находятся у себя дома, у них нет клинических проявлений заболевания, и каждого ежедневно навещает врач, - рассказала глава регионального Роспотребнадзора. - За ними ведется наблюдение.

Для тех калининградцев, кто должен был после поездки выйти на работу, но находится под медицинским контролем, открыты больничные листы. Режим наблюдения для россиян, вернувшихся из Китая без каких-либо признаков заболевания, длится 14 дней.

Комментируя меры санитарного контроля на границах Калининградской области, Елена Бабура отметила, что «тепловизоров и изоляционных камер достаточно в области для того, чтобы обеспечить меры предотвращения распространения заболевания».

- Для нас такая работа – регулярная и систематическая, - заверила глава областного Роспотребнадзора. - Еще во время подготовки к ЧМ-2018 мы прошли обучение, отрепетировали, и сейчас, когда такая угроза возникла, мы снова отработали все действия.

- Как защитить себя не только от коронавируса, но и ОРВИ, гриппа? Как можно чаще мыть руки, пользоваться дезинфекционными средствами, медицинскими масками, отказаться от посещения массовых мероприятий, групповых поездок. Не рассуждайте об этих мерах, а выполняйте их. Эффективность их доказана! Люди, соблюдающие гигиену, болеют меньше, - отметила Елена Бабура.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Калининградской области приостановлены занятия в 6 школах

В нескольких школах Калининградской области приостановлены занятия, дети находятся на дистанционной форме обучения.

- По одной школе: в Нестеровском, Гвардейском, Полесском, Багратионовском районах и две школы в Калининграде, - уточнила Елена Бабура.

По данным ведомства, в большинстве случаев у школьников медики фиксируют признаки ОРВИ. В Калининградской области на сегодня лабораторно подтверждены 32 случая заболевания гриппа (среди взрослых и детей).