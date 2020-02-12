Дело о съемке в кабинете гинеколога: «Никто Катю не предупреждал о камере»

Екатерина Серебренникова – калининградка, чье имя запомнят многие российские женщины. Она не согласна с тем, что осмотры у гинекологов в женской консультации Ленинградского района Калининграда записываются на видео. Она считает, что в этом есть грубейшее нарушение закона о неприкосновенности частной жизни. Екатерина написала жалобы в региональный минздрав, в прокуратуру. Все ответы, которые она получала, сводятся к одному – видеосъемка проводится на законных основаниях.

После огласки этой истории в СМИ в ситуацию вмешался Следственный комитет, и дело видео в кабинете гинеколога Калининграда находится на личном контроле у руководителя российского СКР Александра Бастрыкина.

«Комсомолка» поговорила с представителем Екатерины Серебренниковой - Жанной Демчук.

- К делу подключился следственный комитет. Екатерину уже вызывали к следователю?

- Да, 11 февраля Катя уже дала объяснения у следователя в СК в Калининграде.

- Юристы, адвокаты высказывают мнение, что, если бы Катя сразу обратилась в полицию, уже было бы заведено уголовное дело. Были обращения с ее стороны в полицию Калининграда?

- В полицию не обращалась, но многократно писала в прокуратуру.

- Правильно ли я понимаю, что Катя не раз обращалась за медицинской помощью именно в женскую консультацию Ленинградского района Калининграда?

- Да, здесь она обслуживается примерно 10 лет. Камеры повесили осенью 2019 года, это распоряжение нового главного врача роддома № 4 Калининграда (женская консультация входит в состав роддома №4. – Ред.) Седнева О.В.

- В тот день, когда Катя заметила камеру в кабинете врача, видела ли она наклейки на двери кабинета, «говорящие», что ведется съемка? Может, сам врач ее предупредил? Регистратор?

- На приеме Катя была 11 октября 2019 года. Наклеек на дверях не было (или не заметила). Камера была для нее сюрпризом. Когда легла на кушетку, и приступили к УЗИ, заметила видеокамеру под потолком.

- Но осмотр продолжился?

- Прием состоялся, потому что все самое интимное уже успели заснять, и не было смысла прекращать. Возможно, после жалоб Кати произвели замену видеокамер и наклеили черные квадраты в объектив. К слову, видеозапись приема Кати отказались предоставить, аргументировали это тем, что уже все удалили! Мы не можем говорить, что именно засняли. Прием состоялся, врач написала заключение. Никто заранее Катю не предупреждал о видеосъемке, она не пошла бы на УЗИ по полису ОМС, а искала бы платного врача.

- Вам известно, запись приема проводится со звуком или без? Можно слышать, что говорить врач пациенту? Какой диагноз, например…

- У нас противоречивая информация. По одним данным, со звуком, по другим, - без звука. Но этими вопросами сейчас будут заниматься следователи.

- Катя как себя чувствует?

- Она, конечно, сначала боялась придавать огласке эту историю. Но затем получила огромную поддержку со стороны других пациенток консультации. Многие женщины с ней согласны о недопустимости проведения гинекологических осмотров с видеозаписью.

Подробности истории Екатерины Серебренниковой – здесь