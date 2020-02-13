Министр здравоохранения - о видеокамере в кабинете гинеколога: Съемка не противоречит закону!

В Калининграде министр здравоохранения Александр Кравченко и главный врач роддома № 4 Олег Седнев прокомментировали жалобы пациентки на камеры, установленные в кабинете УЗИ женской консультации Ленинградского района Калининграда. Они считают, что камеры не противоречат законам, не нарушают права пациентов, а напротив – предупреждают коррупцию и повышают эффективность работы медучреждения.

Между тем в Калининграде следователи СК проводят доследственную проверку после обращения калининградки Екатерины Серебренниковой в СМИ о том, что видеосъемки в кабинете гинеколога без предупреждения – нарушают закон о неприкосновенности частной жизни.

Министр: в рамках этических норм

- То открытое видеонаблюдение, которое организовано в медицинских организациях сегодня, преследует цель обеспечить законное право граждан на получение медицинской помощи и предотвратить ряд конфликтных ситуаций, с которыми мы, к сожалению, сталкиваемся, - заявил Александр Кравченко. - Нигде видеокамеры ни в коем случае не позволяют увидеть чего бы то ни было, что не помещалось бы в рамки этических норм.

Министр подчеркнул, что чиновники от здравоохранения очень четко понимают, что все видеоматериалы, которые фигурируют в системе видеонаблюдения медицинских организаций, соответствуют всем требованиям информационной безопасности.

- Можно дойти до абсурда: можно сказать, что сегодня нельзя хранить материалы обследований пациента. Почему нет? - продолжил Александр Кравченко. - Человеку делают ультразвуковое исследование, и картинка этого исследования, отражающее состояние внутренних органов, хранится на сервере. Вообще удивительно, что мы столкнулись с этим именно здесь. У меня, например, складывается впечатление, что кто-то из медицинских работников, кто больше недоволен таким тайным контролем, начинает стимулировать пациентов на такого рода действия.

Также министр отметил, что есть судебная практика, доказывающая, что открытая видеосъемка в медицинских учреждениях не противоречит закону.

Главврач: идентификация пациента невозможна

- Эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно, - заверил в свою очередь Олег Седнев. - Видно рабочее место врача. Информация вся закрытая, расширить объем получаемой информации не представляется возможным технически. Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры, изменить это дистанционно невозможно. У нас есть обязательства о необходимости ведения видеомониторинга во всех помещениях лечебного учреждения. В учреждении накоплен опыт отзывов пациентов о якобы негативном общении с врачами, также нарушении доступности оказания медпомощи – «альтернативные» очереди, нарушение очередности приема. С момента установления камер жалобы практически прекратились.

- Доступ к данным видеомониторинга есть у меня, - уточнил руководитель роддома. – Частично у руководителей подразделений консультации и частично у системного администратора.

Олег Седнев отметил, что в разрешении на обработку персональных данных, которое подписывают пациенты, есть предупреждение, что проводится аудио- и видеосъемка, таблички об этом размещены и на стенах в консультации.

Также главный врач подчеркнул, что видеонаблюдение проводится для контроля качества помощи, контроля имущества в кабинете, а также в целях антитеррористической безопасности.

По словам чиновников, видео фиксирует не только действия пациента и медработника, но и записывает звук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело о съемке в кабинете гинеколога: «Никто Катю не предупреждал о камере»

Екатерина Серебренникова – калининградка, чье имя запомнят многие российские женщины. Она не согласна с тем, что осмотры у гинекологов в женской консультации Ленинградского района Калининграда записываются на видео. Она считает, что в этом есть грубейшее нарушение закона о неприкосновенности частной жизни. Екатерина написала жалобы в региональный минздрав, в прокуратуру. Все ответы, которые она получала, сводятся к одному – видеосъемка проводится на законных основаниях (ПОДРОБНЕЕ).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Раздевайтесь - вас снимают! Жительница Калининграда пожаловалась в СК на видеокамеры в кабинете гинеколога

Роддом № 4 Калининграда снова в эпицентре скандала. Еще не завершены следственные действия по делу врачей, которых обвиняют в умышленном убийстве новорожденного и превышении служебных полномочий, как началась новая проверка. На этот раз пациентка не согласилась проходить осмотры у гинеколога под бдительным «оком» видеокамеры (ПОДРОБНЕЕ).