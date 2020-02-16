"Все достало": убийца, расстрелявший семью в Калининграде, оставил предсмертную записку

В субботу вечером предприниматель с Центрального рынка Калининграда 63-летний Фазиль Бахрамов расстрелял своих конкурентов - Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. Как предполагается, конфликт возник из-за торгового места.

"КП" стало известно, что отношения Бахрамова и его жертв были отвратительными на протяжении долгого времени, причем "точкой раздора" было торговое место на рынке, где работали Янголенко и Ефимова. Несколько назад лет назад Бахрамов и Янгуленко жестоко подрались, причем Бахрамов подал в суд на своего обидчика. Но дело закончилось примирением сторон, хотя обиду, как видно, Бахрамов затаил. Как говорят соседи погибших по торговым рядам, долгое время Бахрамова не было видно, но несколько месяцев назад он снова появился на рынке и снова принялся ругаться с Янголенко и Ефимовой.

Что стало поводом открыть стрельбу на поражение, пока неясно. Не проясняет это и предсмертная записка, которую оставил Бахрамов в своем доме. В ней, как нам сообщил информированный источник, - пара общих фраз о том, что торговца "все достало" и что-то о мести.

- В доме человека, который расстрелял мужчину и женщину, проведен обыск, найдены записка, в которой он, предположительно, пишет о желании отомстить, и патроны, - позднее сообщили в правоохранительных органах.

Калининградцы несут цветы к месту, где работали погибшие предприниматели.Фото: Александр Подгорчук

Напомним, трагедия разыгралась на улице Баранова возле входа в Центральный рынок около семи часов вечера. Фазиль Бахрамов открыл стрельбу на поражение из охотничьего карабина "Вепрь". Вначале он убил Вадима Янголенко, затем ранил его жену Дарью. Женщина умоляла пощадить ее, говорила, что она беременна, но изверг добил жертву еще одним выстрелом. Сыну Вадима и Дарьи - шестикласснику Роману (имя изменено) - удалось убежать. Сделав свое черное дело, Бахрамов выстрелил себе в грудь и позже умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

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