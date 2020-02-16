Калининградцы несут цветы на рынок, где работали расстрелянные предприниматели

В воскресенье с утра калининградцы потянулись на рынок, где работали расстрелянные предприниматели Вадим Янголенко и Дарья Ефимова. Их прилавок, где еще вчера лежали овощи и фрукты, сейчас устилают красные гвоздики. Цветы принесли соседи-торговцы, но подходят и обычные граждане, покупатели, которые решили отдать дань памяти покойным. На рынке только и разговоров, как о вчерашнем ЧП:

- Это какой тварью надо быть, чтобы решиться на такое...

- Понятно было, что сволочь этот Бахрамов.

- Как жаль Дашу и Вадика, замечательные были люди...

Калининградцы несут цветы к месту, где работали погибшие предприниматели.Фото: Александр Подгорчук

Напомним, трагедия произошла в субботу около семи часов вечера на улице Пофессора Баранова, возле входа в Центральный рынок. 63-летний торговец овощами Фазиль Бахрамов открыл огонь по людям из охотничьего карабина "Сайга". В результате Вадим Янголенко и Дарья Ефимова были убиты, их сыну, шестикласснику Ростиславу, удалось убежать. Изверг не пожалел женщину, зная, что она беременна. Сделав свое черное дело Бахрамов выстрелил себе в грудь и позже скончался в больнице.

Калининградцы несут цветы к месту, где работали погибшие предприниматели.Фото: Александр Подгорчук

Причины конфликта сейчас выясняют следователи. Предварительная версия - Бахрамов решился на убийство из-за того, что хотел получить торговое место, которое занимали его конкуренты. Соседи Янголенко и Ефимовой по торговым рядам говорят, что погибшие ругались с Бахрамовым часто, писали жалобы в администрацию рынка, но то, что ругань выльется в кровавые разборки, предположить не мог никто.

В субботу вечером следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

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