Игроки сборной России: «На зарплату одного футболиста можно содержать сотню регбистов»

В субботу, 22 февраля, на стадионе "Калининград" пройдет матч чемпионата Европы по регби-15: сборная России играет против Португалии. Наши ребята уже приехали в Калининград. Их поселили в «Редиссоне», португальцы будут жить в отеле Mercure. За три дня до матча, в свой единственный на этой неделе выходной игроки сборной России по регби Василий Артемьев и Владимир Подрезов пришли в студию радио «Комсомольская правда» и ответили на вопросы журналистов и слушателей.

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У калининградца Владимира Подрезова амплуа - «правый столб». Он выступает в линии нападения (или схватки), всегда в самой гуще событий. Капитан команды Василий Артемьев — «замыкающий». Он закрывает тактический удар соперника и руководит командой, находясь в выгодной для обзора позиции.

- Как вы попали в регби?

- Меня в спорт привел друг семьи, заметив, что я хорошо физически развит для своих 13 лет, - рассказывает Владимир Подрезов.

- А вот в команде ходит легенда, что Владимир до 12 лет увлекался музыкой — играл на флейте. И однажды он свою флейту забыл в калининградском автобусе. После чего понял, что надо что-то менять и пошел в самый жесткий спорт, который представлял себе, - уверяет Василий Артемьев. - Я же выбрал регби после того, как получил в глаз на карате лет в восемь. До этого он успел позаниматься бальными танцами. В Зеленограде (откуда я родом) очень развита школа регби.

- В прошлом году, когда в Калининграде проводили юношеский чемпионат по регби, я подумал: было бы очень круто сыграть при родных трибунах, - говорит Владимир. - Почувствовал большую мотивацию, чтобы попасть в состав и сыграть, чтобы близкие и друзья увидели.

- Выручка от билетов, проданных на матч в Калининграде, пойдет на благотворительность. А сколько зарабатывают регбисты?

- Зарабатываем мы немного. Если взять среднестатистического футболиста, то на его зарплату, я думаю, можно содержать где-то сотню регбистов, - смеются спортсмены, - А если серьезно, то две-три тысячи долларов в месяц в России можно зарабатывать. Во вторых дивизионах Англии и Франции зарплаты примерно такие же, в высших дивизионах - на порядок выше. Конечно, многие спортсмены мечтают уехать играть за границу.

- Россия неудачно начала чемпионат Европы: проиграла вначале Испании, затем Бельгии. Что случилось?

- Тяжело после такого турнира, как Кубок мира (он проходил осенью прошлого года в Японии - Ред.), собраться, - признается Василий. - По одному сценарию обе игры прошли: мы хорошо начинаем, в конце первого тайма позволяем сопернику войти в игру, а вторые таймы проводим нервозно, не используем свои шансы и позволяем сопернику набирать очки. Теперь пути назад нет, у нас сейчас огромная мотивация. Много было травмированных игроков, но к этому матчу несколько ребят снова набрали форму.

- А что можно сказать о соперниках?

- Португальцы очень хорошо начали, у них две победы в первых двух матчах. И они только вышли из дивизиона ниже, у них подросло новое поколение. Команда непростая, - говорит Владимир.

- Чего ждете от болельщиков на стадионе?

- Чтобы скандировали «Россия, Россия», - улыбается Василий. - А когда бьющий производит реализацию или пробивает штрафной, трибунам нужно молчать - не сбивать настрой. Один из главных принципов регби - уважение к партнерам и соперникам.

- Когда наши регбисты станут чемпионами мира?

- Через какое-то время при грамотной подготовке и долгосрочном планировании это вполне реально, - уверен Василий Артемьев. - Сборная Японии, которая сейчас показывает хорошие результаты, достигла прогресса за восемь лет. Пока же самые высшие достижения в современном регби-15 для России - это второе место в чемпионате Европы в 2010 году, а также выходы в Кубок мира 2011 и 2019 годов.

- Почему российские регбисты не снимаются для эротических календарей по примеру французов?

- Без футболок мы точно позировали, - вспоминает Василий. - Последний календарь снимали ночью в московскому ГУМе, в стильной дорогой одежде. Наверное, тема эротических календарей уже избита. Но если будет какая-то петиция, мы сделаем!

- Приходите на стадион, поддержите нас, а мы уделим каждому из вас время после игры, - обещают парни.

Больше ответов, шуток и анекдотов про регбистов найдете в записи эфира программы «Говорит Калининград».

КОНКРЕТНО

Матч Россия - Португалия

Стадион "Калининград".

Калининград, Октябрьский остров.

22 февраля, 16:00

Билеты на сайте: kgd.kassir.ru

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