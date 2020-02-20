«Фазиль переживал унижения каждый день»: бывшая жена «калининградского стрелка» с Центрального рынка высказалась о причинах трагедии

С момента расстрела работником калининградского Центрального рынка Фазилем Бахрамовым своих коллег, предпринимателей Дарьи Ефимовой и Вадима Янголенко, прошла почти неделя, однако споры вокруг причин убийства и последующего самоубийства Фазиля продолжаются. Более того, по рынку распространяются слухи о подготовленных списках, в которых семья Янголенко была на первой строчке, а далее шли другие обидчики. Также в соцсетях распространяется информация о нападении Фазиля на других сотрудников (пока она не подтверждается).

«Комсомолка» связалась с бывшей женой «стрелка» и его младшим братом, чтобы понять, что за человек был Фазиль Бахрамов, с кем он общался и почему пошел на двойное убийство.

Давняя вражда

Бывшая жена Фазиля Мария (имя мы изменили, так как она продолжает работать на Центральном рынке – Ред.) утверждает, что конфликт предпринимателей был затяжным, он постоянно подогревался и усугублялся.

- История этой вражды была очень давняя, - говорит Мария. – Завязана она была изначально на оптовую торговлю. Вадим Янголенко и Фазиль брали товар в одном месте, на Захаровском рынке, и, конечно, по одной цене. Однако Вадим с чего-то вдруг начал распространять слухи о том, что Фазиль сбивает цены и продает свой товар очень дешево. Когда мы это между собой обсуждали, муж мой говорил: «И что это он ко мне прицепился? Кому какое дело, за какую цену я продаю?» Я стала замечать, что из бытового конфликта у Вадима начала развиваться какая-то личная неприязнь.

- В чем она проявлялась?

- Он начал вести себя очень высокомерно. Причем, не со всеми, а почему-то именно с Фазилем, несмотря на то, что муж мой был старше Вадима на 10 лет. Он же 1957 года рождения, пенсионер уже. Часто стычки происходили по утрам и по вечерам, когда всем машинам нужно было за час завезти или вывезти товар. Несмотря на то, что людей было много, Вадиму почему-то мешал именно Фазиль. Он и начал выплескивать на него свою агрессию. Практически каждый день он прямо из машины своей кричал ему: «Куда ты прешь?! Что ты лезешь?» Все оскорбительные слова я не могу, конечно, перечислить... При мне это унижение происходило очень много раз.

- Драка 2015 года, о которой все пишут, случилась по той же причине?

- Совершенно верно. Фазиль вечером забирал пустые коробки и грузил их в свою машинную. Он работал в стороне от проезда и никому не мешал. В это время Вадим выезжал с рынка на своем микроавтобусе. Но на пути его оказались коробки и баулы с товаром совершенно другого человека, кого-то с вещевого рынка. Вадим из-за этой горы вещей никак не мог проехать. Фазиль по какому-то трагическому стечению обстоятельств вдруг попался ему на глаза, и Вадим снова принялся на него орать, перечисляя все свои обидные оскорбления. Когда Фазиль не выдержал и подошел к машине, потребовав извиниться, Вадим выскочил из машины и без разговоров сильно ударил его в лицо. Надо понимать, что Вадим намного крупнее и крепче Фазиля, он выше его чуть не на две головы, спортом занимался, а Фазиль уже несколько лет болел диабетом, весь высох и осунулся за время болезни и стал выглядеть буквально как подросток.

- Кто-то видел, как происходила драка?

- Меня в тот день не было, но на рынке было много мужчин, которые побежали их разнимать (они мне потом и рассказали, как было дело). Вадим был в каком-то бешенстве. Он лупил Фазиля и руками и ногами. Его втроем долго не могли оттащить. Фазиль просто в какое-то месиво превратился под кулаками этого огромного парня. Потом появился предприниматель, чей товар мешал проезду, все убрал, а Вадим быстро сел в свой микроавтобус и уехал.

- Как я понял, Фазиль снял побои и обратился в суд?

- Да. Он выиграл дело, но когда нужно было давать показания в суде, все те, кто разнимал драку, отказались общаться со следствием, ссылаясь на то, что им на рынке еще работать. Тем не менее, Вадим выплатил компенсацию. Правда, примирения не случилось. Через несколько месяцев, когда Фазиль уже немного поправился, мы снова вечером собирали коробки, и мимо прошел Вадим. Фазиль увидел его и в сердцах буркнул себе под нос: «Надоел он мне уже. Постоянно как пацана меня «воспитывает»!» Я спросила: «Что, опять?», но Фазиль ничего мне на это не ответил, он вообще никогда не жаловался. Как я поняла, Вадим продолжал задевать и провоцировать его при любом удобном случае.

Купил карабин, но на охоту не ходил

Несмотря на то, что Мария с Фазилем развелась несколько лет назад и жила с ним раздельно, она больше всех была в курсе того, что происходит с ее бывшим мужем. Они не рвали дружеских связей, Бахрамов постоянно помогал бывшей супруге: привозил товар, брал на себя тяжелую работу, сам разгружал ее коробки и утром, и вечером. Мария также знала, что после той драки Фазиль оформил охотничий билет и приобрел «Сайгу».

- Он вам объяснял, зачем купил карабин?

- Сказал, что собирается охотиться.

- А он был охотником?

- В молодости – да. Он мне часто рассказывал, что охотился у себя на родине, в Азербайджане. Как-то жаловался на то, что в Калининградской области леса почти все вырубили, и охотиться тут уже негде.

- Он вам хотя бы раз говорил, что ходил тут на охоту?

- Нет, не помню такого.

- А поведение у него в последнее время как-то менялось?

- Внешне он никак не изменился. Что касается эмоциональности, то он всегда был немного вспыльчивым.

- На рынке с кем-нибудь, кроме Вадима, ругался?

- Я бы сказала, что он ни с кем особо не общался. Друзей у него точно не было. Он говорил о работе так: «Пришел, голову опустил, поработал и ушел». В последнее время он жил один. Сын у него есть от первого брака, но он уже взрослый и давно живет отдельно. О женщинах мне он, конечно, не докладывал. Что касается характера, могу сказать одно. Мы 25 лет вместе прожили, и как бы мы с ним ни ругались, он никогда в жизни не позволял себе поднимать на меня руку. Он мог орать, он мог довести меня до истерики, но не ударил ни разу.

- Но произошло убийство.

- Я не могу это объяснить. Возможно, гиря до полу дошла, и он уже не смог больше терпеть унижений. Та драка, которая произошла в 2015 году, в нем что-то сломала. Он после нее перенес какое-то сильно эмоциональное потрясение. На все его болячки наложилась еще одна – он весь покрылся сыпью. Врачи объясняли, что это последствия сильных переживаний и стресса. Вероятно, этот стресс Фазиль переживал каждый день. Он боялся, что Вадим снова его ударит, и он не сможет ему ответить. Конечно, то, что произошло, оправдать никак нельзя. Тем более, пострадали ни в чем неповинные люди, которые не имели отношения к конфликту. Даша погибла, сын ее пострадал…

- Вы в тот день работали на рынке?

- Да. В тот день все было, как обычно. Фазиль помог мне утром. Я даже не могла предположить, что что-то могло произойти. Я еще хочу сказать, что Фазиль был обычным человеком, со всеми хорошими и плохими чертами. В нем не было ничего особенного. И я не знаю, что бы случилось со мной, например, если бы меня постоянно дергали, унижали и мордой тыкали куда-то. В общем, получилось то, что получилось… Но у меня все равно эта ситуация в голове не укладывается. Конечно, нельзя решать, кому жить, а кому умирать, но мне тут жалко обе стороны…

Что говорит младший брат

Младший брат Фазиля Нураддин Бахрамов также согласился пообщаться с «Комсомолкой». Он подтвердил, что у Фазиля не было проблем с документами, о которых пишут в СМИ, так как он оформил российское гражданство еще в начале 90-х годов, когда перебрался в Калининград. О проблемах брата Нураддин знал только со слов Марии.

- Я все узнал от бывшей жены Фазиля, потому что брат никогда мне ни на что не жаловался, - говорит Нураддин. – Мы с ним общались очень нечасто. Бывало, раз в год, иногда раз в полгода. В последний раз по телефону я с ним говорил несколько месяцев назад. С семьей своей он неохотно шел на контакты, больше общался с сестрами, которые живут в Азербайджане. Иногда он просто не брал трубку, когда я ему звонил. 12 февраля, неделю назад, у него был день рождения. Я позвонил ему, но он не ответил. Когда я пришел к нему, чтобы поздравить, Фазиль мне дверь не открыл. Он и до этого не любил гостей. Я не помню, чтобы кого-то из родственников он пускал к себе ночевать.

У Фазиля Бахрамова был всего один сын. По словам Нураддина, сейчас он живет в Калининграде, но с отцом он также общался очень редко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотни калининградцев простились с расстрелянными у рынка Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой

Все в этой жизни имеет причины и следствия. Трагическая гибель супругов Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой, наверное, тоже. Станет ли известен истинный мотив Фазиля Бахрамова, который расстрелял мужа и жену в упор и покончил с собой, не факт. Факт – случилось непостижимое и непоправимое горе, несчастье для родственников, друзей, знакомых погибших людей. Скорбят и плачут в семьях Янголенко, Ефимовой и Бахрамова (ПОДРОБНЕЕ).

«В последнее время Вадим и Дарья жаловались на угрозы»: работники рынка рассказали о конфликте погибших предпринимателей

В понедельник Центральный рынок в Калининграде продолжает гудеть после субботней стрельбы на улице Баранова. К рабочему месту жертв стрелка Фазиля Бахрамова все еще несут цветы, однако прилавок уже занят лотками с огурцами и помидорами. А вот место убийцы по-прежнему пустует - на прилавке Бахрамова лишь одиноко стоят весы. Соседи предпринимателя либо отмалчиваются, либо говорят, что торгуют второй-третий день, и Фазиля практически не знают. Один из продавцов восточной внешности, обычно веселый и приветливый, услышав вопрос про своего коллегу, тут же потупил взгляд: «Я ничего не знаю, не общался с ним никогда!» (ПОДРОБНЕЕ).