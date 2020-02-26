Почему уникальные ангары на Балтийской косе уходят по цене металлолома

Пока в Светлогорске десятки участников Балтийского культурного форума с горящими глазами рассуждают о прекрасном, а министр культуры России Ольга Любимова закладывает символический камень в основание Большого театра, на Балтийской косе другая история. Хваткие мужички, засучив рукава, принялись демонтировать старые немецкие ангары. Это тоже в какой-то мере символично. Мол, можно сколь угодно долго говорить о прекрасном, о культуре, об истории, только слаще во рту не станет – исторические памятники как уничтожали в Калининградской области на протяжении последних 30 лет, так и продолжают уничтожать.

Конечно, ангары аэродрома «Нойтиф» - это не Парфенон и не храм Василия Блаженного. Но, согласитесь, что это и не просто металлолом. Если хотите, визитная карточка Балтийской косы. Многие туристы, в том числе из таких далеких мест, как Москва, ехали на косу в первую очередь, чтобы посмотреть эти строения. Вдохнуть запах моря и… тлена, как сказали бы некоторые. Но, конечно, не ангары виноваты в этом запахе. В Эстонии аналогичные сооружения с успехом приспособили под нужды отдыхающих, включили в туристический оборот и получают с этого деньги. У нас ангары все постсоветское время только перепродавались и разрушались. Их даже не включили в прошлом году в список выявленных объектов культурного наследия, даже рассматривать этот вопрос не стали. Как сказал на заседании комиссии начальник Службы по охране культурного наследия Евгений Маслов, тот факт, что ангары разбирают, вовсе не является причиной их включения в охранный реестр. И действительно, мало ли что у нас разбирают.

К сожалению, ангарами у нас дело не ограничивается. Исторические здания, особенно на востоке области, сносятся такими темпами, которые в эпоху Советского Союза, когда немецкая архитектура была идеологически чуждой, даже не снились. А если не сносятся, то медленно разрушаются от времени и активности местных жителей. В 2010 году Русская православная церковь получила в собственность уникальное богатство – десятки средневековых кирх и замков. Такого нет ни в одном регионе России! Как думаете, многие из них восстановлены или хотя бы законсервированы? Ответ очевиден.

Извините за банальное сравнение, но мне все это напоминает ситуацию с курицей, которую хотят прикончить, несмотря на то, что она несет золотые яйца. Калининград все чаще возглавляет туристические рейтинги (сегодня, например, TripAdvisor назвал его самым перспективным новым направлением в мире), с каждым годом к нам едет все больше туристов, а показывать гостям, так получается, все меньше. Ведь очевидно, что туристам, особенно из материковой России, интересны ни наши хрущевки, ни новые микрорайоны и даже ни новые набережные. У них самих это все есть. Да, определенный уровень комфорта городской среды необходим. Никто не против филиала Большого театра и обновленной улицы Баранова. Но главное, что привлекает туристов, – это уникальные остатки того, что здесь было до войны и построено много веков назад. Вот этого у туристов дома точно нет. Это ресурс и, как показывает практика, ресурс серьезный. Нужно только уметь и хотеть им воспользоваться. В Эстонии, например, умеют и хотят, а у нас уникальные ангары идут в небытие по цене металлолома.

Вчера, на закладке камня в основание Большого театра министр культуры Ольга Любимова сказала:

- Вы станете культурным форпостом на западе России.

Увы, но не верится. Культура - это не только театры и музеи. Это еще и памятники старины, которые мы сохраняем, а не разбираем на кирпичи и не распиливаем на иголки.