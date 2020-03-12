Калининградка, живущая в зараженном коронавирусом Милане: Все сидят по домам, в магазины запускают по 20 человек

24 февраля корреспондент «Комсомолки» пообщался с калининградкой Юлией Абрамовой, живущей сейчас в Милане (четыре года назад она переехала в Милан к своему мужу композитору Пайне Квадрелли). Но если на тот момент было известно о троих гражданах, скончавшихся в Италии от коронавируса, то теперь там в день от эпидемии гибнет по сотне человек, а то и больше. Так, в среду 11 марта число жертв, согласно официальным данным, увеличилось на 196 и достигло 827 человек.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫХОД ИЗ ДОМА

После того разговора Юлия успела приехать в Калининград по своим делам, а потом вернулась обратно буквально на последнем самолете – страна самоизолировалась.

Вечером 11 марта она сделала пост на своей странице в фейсбуке, о том, как буквально за три дня все резко изменилось. Отныне итальянцы должны заполнять специальный формуляр, чтобы выйти из дома (в нем должна быть дата выхода, место назначения и личные данные).

- В магазин рекомендуется выходить только по необходимости, - написала Юлия. - Да и сам поход в магазин сложная штука: запускают по 20 человек, нужно держать дистанцию 1 метр. Люди отводят глаза, стараются обходить друг друга, уже есть страх. Говорят, скоро закроется метро и общественный транспорт. Ухань, мы действительно с тобой!

Юлия Абрамова.

В тот же вечер я связался с Юлией, чтобы выяснить подробности. Оказалось, что есть как плохие, так и хорошие новости.

- Да, у нас действительно ввели новые документы. Закрылись все амбулатории, бары, рестораны.

- Итальянцы пишут, что штраф за появление на улице без этих новых документов 230 евро. Это так?

- Да! Выходить рекомендуют в случае крайней необходимости. В магазин или аптеку, либо помогать родителям пожилым. Пока не ввели строго по одному человеку, но, мне кажется, завтра так будет.

ПУСТОЙ АЭРОПОРТ, ПУСТОЙ ГОРОД

- Какая была обстановка, когда ты вернулась?

- Я прилетела в Милан 9 марта через Пулково. В питерском аэропорту было все спокойно: все жуют пончики, которые берут голыми руками, стюардессы без перчаток, пилоты без масок, уборщицы расслаблены. Только у стойки "Санкт-Петербург - Милан" заметила первых людей в масках. А вот в аэропорту Мальпенса (аэропорт города Милана – Ред.) другая история. Он пустой, как в фантастических фильмах. Нас с самолета было человек 15. Был еще один британский самолет - там человек 10.

- Из калининградцев ты одна там была?

- Да, конечно. Я летела через Питер. Но со мной было человек 7 россиян. В аэропорту было 3 кордона проверки. Санитарный контроль, полиция и пограничники. Часть этой малочисленной публики развернули, потому что пускают только с резиденцией, то есть если возвращаешься домой. Но были и идиоты, которые летели по туристической визе. Их разворачивали и уводили сразу. Я видела, что троих с документами пропустили. Очень хорошо запомнила русскую блондинку, которая широко открыла глаза, узнав о том, что Италия закрытая страна.

Обезлюдевший миланский аэропорт.

- Ты говорила, что из Москвы улететь не получилось.

- Да, рейсы уже отменяли. А билеты на "Аэрофлот" оказались очень неэкономичные. 330 евро! У меня просто не было выбора, потому что не могла оставить мою семью. Все мои рейсы отменились. Польский Lot за 5 часов брал 150 евро, но потом и этот рейс отменился.

- Что происходило в миланском аэропорте?

- Там никого не было! А это самый важный аэропорт юга Европы, который всегда полон. Даже в 5 утра. Я много летала раньше и знаю. Он был самый живой. Толком я сфотографировать ничего не успела, потому что была с чемоданом в перчатках, маске, шапочке и очках.

- Эти средства кто-то выдавал в аэропорте?

- Нет, я все купила сама еще в Калининграде, зная уже, куда возвращаюсь. И хочу сказать, что ходить так очень тяжело. Из аэропорта добиралась на Мальпенса-экспрессе, это самый удобный вид транспорта. Тоже никого, а он обычно заполнен. Все маленькие городки от Мальпенсы до Милана были пустые. Никого. Милан тоже пустой! Кроме того, было восстание в миланской тюрьме, полиция оцепила ряд улиц. Ну а потом началось: 9 марта в 21:00, Конте (председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте – Ред.) сказал, что отменяются красные зоны, и Италия уходит на карантин.

- После этого улицы стали еще более пустынными?

- Именно. Для нас показателем был наш легендарный бар Куадронно, 9-го он еще работал, а вот уже сегодня закрылся.

- Получается, блокпосты какие-то на границах появились?

- Да, постепенно, сначала на границах с Ломбардией. Говорят, на автострадах тоже начинают ставить.

Пустой перрон экспресса, следующего из аэропорта до города.

«МИЛАНЦЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ТАКОЕ ОЧЕРЕДИ»

- Ты в последний раз когда на улицу выходила и зачем?

- Мы не выходим. Сейчас самый популярный хештег тут - #iostoacasa, #яостаюсьдома. 10-го мы выходили в супермаркет, потому что кончились продукты.

- Муж не успел какие-то запасы сделать, пока ты в отъезде была?

- Вот это сложно с итальянцами! Это реально больная тема. Они не приучены делать запасы. Мы, россияне, другие. А тут привыкли есть только свежее. Но 10-го мы купили консервы, пасту, воду. До этого думали заказать продукты он-лайн. Но проблема в том, что система перегружена. И доставку обещали только 18-го марта. Поэтому мы пошли в магазин, чтобы понять, как это. Не скажу, что это то, что было раньше.

- Не подорожали продукты?

- Нет, цены такие же, выбор есть, но нет средств на основе хлора. Еще я заметила, что морепродуктов стало меньше, но устрицы есть, например, и по хорошей цене - 1 евро за штуку. С Бретани, то есть поставки идут. Кажется, меньше стало фруктов. Других изменений пока нет.

- Писали еще, что налоги и ипотеку временно остановили. Это так?

- Да, ипотеку остановили, но с налогами пока сырой закон. А это очень важно. Налоги тут очень высокие и очень тяжелые.

МАСКИ ПРОСЯТ НЕ СКУПАТЬ

- Какие инструкции сейчас распространяют итальянские власти?

- Главное – это дистанция, лучше оставаться дома, чаще мыть руки, провести дезинфекцию дома. Также советуют обращаться к врачу при температуре больше 37,4. Что касается дезинфекции, то здесь есть специальные растворы для мытья пола, они одобрены минздравом Италии. Их же используют для мытья улиц. Но с ними сейчас проблема. Быстро раскупают. Также есть проблема с одноразовыми перчатками и со средствами на основе хлора. С другими пока нет проблем.

- На твоем видео из очереди в супермаркет заметно, что все итальянцы стоят без масок. Они не хотят их носить?

- Нет, это специально так. Было обращение - не скупать маски, а оставить их для людей с симптомами и госпиталей. Правда, есть те, кто ходят в масках в людных местах. Но чаще в этих масках те, кто потенциально могут быть заражены и те, кто работает в людных местах. С масками сейчас реальная проблема, поэтому граждан попросили не скупать их.

- То есть, общественные места еще остаются?

- Да. Это почта, аптеки и супермаркеты. Вот и все наши общественные места. Ах да, еще Миланский суд работает 3 часа в неделю теперь. Но там разбираются только крайние случаи.

- А правительство?

- Правительство работает, как и мэрия. Но многие чиновники на самоизоляции. Работают дистанционно. А вот амбулатории в больницах уже не работают. Также закрылись кабинеты УЗИ.

- Не организовывали госпитали, как в Китае?

- Да, пытаются организовать в Ломбардии, как в самом пострадавшем регионе. Сегодня видела в новостях, что китайское правительство передаст 1500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Их не хватает.

- К вам приходят гости? Или это тоже запрещено?

- Нет, уже не приходят. Не рекомендуют. И мы хотим, чтобы все это быстрее кончилось. Сейчас все в совместных чатах.

ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ

- Опыт Китая показывает, что жесткие меры по изоляции хорошо помогают.

- Да! Вот вчера и в Кодоньо, в городе, из которого эпидемия начала распространяться, не было новых зараженных. Но это через две недели кошмара. Еще есть хорошая новость: Маттиа, пациент номер 1 в Италии, начал сам дышать. Все очень надеются, что он вернется к нормальной жизни. Маттиа ходил два раза в госпиталь, но тест на коронавирус ему не делали, а ставили диагноз ОРВИ. На третий раз, когда он был в очень плохом состоянии, за ним уже приехала «скорая». Так заразилась больница. А вообще нулевым пациентом оказался немецкий топ-менеджер.

- СМИ сообщают, что после того, как на севере Италии начали закрываться предприятия на карантин, южане начали возвращаться домой и привезли туда вирус.

- Ох да! А это произошло потому, что самая известная газета La Repubblica опубликовала проект новых мер, до его утверждения. Все прочитали и побежали, когда полиция и власти фактически не были готовы. Это произошло в ночь с 7 на 8 марта, когда готовились закрыть Ломбардию. А уже 10 марта закрыли всю Италию.

Психологическая травма для итальянцев

- Власти предпринимали какие-то меры на случай, если у людей закончатся деньги?

- Это сложный вопрос, ведь вся коммерческая деятельность приостановлена. Для работников бюджетной сферы будут выплаты, а вот для частных предпринимателей и всех, кто платил налоги, для таких, как мой муж – вопрос. Как будут возмещаться арендные платы, тоже неясно. Вообще хочу сказать, что на эту весну у нас много планов было. Сейчас в Милане отличная погода. 17 градусов тепла, птицы поют. Но людей нет. Распорядок миланцев полностью разрушен. Тут любят читать газеты по утрам, идут в киоск, потом в бар на первый утренний кофе. Это миланская классика. Пока газетные киоски и табачные агенты, как сообщают власти, будут продолжать функционировать. Сантехники, механики и автозаправочные станции также могут работать. Все это считается основными услугами. Но будут ли они работать дальше – не уверена.

- То есть, для итальянцев это, в первую очередь, удар по психике?

- Да, что станет с психическим здоровьем итальянцев, пока не ясно. У них есть свои особенности. Они очень социальные, общительные, склонные к неврозам, любящие внимание, семью. Здесь нет дистанции между улицей и домом. Итальянцы идут пить кофе в бар. Собственно бар, это как утренняя кухня. Вот я переживаю из-за этого, очень большие экономические трудности ждут людей, и как будет справляться психика?

БЕСПЕЧНОСТЬ РОССИЯН

- Еще я хотела сказать, о беспечности калининградцев.

- Думаешь, мы не готовы?

- Когда я летела на Гданьск, в самолете было полно калининградцев. Они возвращались с Венецианского карнавала. Все смеялись, вспоминали Венецию и так далее. Когда в польском самолете стали раздавать бланки с регистрацией данных, там надо было указать 2 адреса: место прибытия и место, где ты жил в Италии, а также контакт доверенного лица. Так вот, началось бурное обсуждение, давать свой телефон или написать ложный. Опять же, я была уже в другой плоскости, понимая, что произойдет что-то страшное. И это вызвало у меня отвращение. А уже потом молодые русские девчонки после заполнения бланков забыли Венецию и шопинг, вспомнили о коронавирусе. Они достали бальзам «Звездочка» и начали мазаться. Также на границе пассажиры одной калининградской машины устроили скандал инспектору санитарной полиции. Они кричали что-то вроде: «Вы не имеете права записывать наши данные в анкеты, я адвокат», и так далее. Тогда пограничники на 10 минут перекрыли границу, чтобы дать понять «адвокату», что есть специальное постановление. Мне показалось, что калининградцы пока живут в другой динамике. Со всеми этими «Звездочками» и фэйковые телефонами.

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