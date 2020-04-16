«Врач считает, что я безопасен для окружающих»: вылечившийся от коронавируса калининградец рассказал, как протекала болезнь

Директор лиги КВН "Запад" Максим Кузнецов, который попал в инфекционку с коронавирусом после вечеринки в Калининграде, выписался из больницы и рассказал о впечатлениях в эфире программы "Говорит Калининград" на радио «Комсомольская правда».

Вылечившийся от коронавируса: Болезнь длилась без двух дней месяц 00:00 00:00

- Врач сказал, что я безопасен для окружающих. Два отрицательных теста показали, что в моем организме коронавируса больше нет. Показательно, что в день, когда всю семью мою выписывали, впервые врач к нам зашел без защитного костюма. Назначили наблюдение у терапевта и препараты восстановительные (витамины, имунностимулирующие средства).

Вчера был в своей поликлинике. Напугал тетеньку в регистратуре своим появлением - я у них первый такой товарищ. Мы побеседовали с терапевтом, мне назначили еще рентген легких и прийти в понедельник. Если все будет хорошо, мы распрощаемся, - рассказал Кузнецов.

При выписке врач сказал Максиму, что коронавирус, конечно, оставляет в организме иммунитет. Но пока не известно, сколько он действует: месяц, два, год? А что касается самой болезни, то на нее у калининградца ушел «без двух дней месяц», считая с момента появления симптомов. Из стационара же выписали на девятнадцатый день.

Семья Максима Кузнецова не представляет угрозы для окружающих с точки зрения инфекции, но они все равно планируют оставаться в режиме самоизоляции, условия которого в Калининграде ужесточились с 16 апреля. Несмотря на то, что постановление с гербовой печатью о запрете выходить из квартиры для вылечившихся уже не актуально, в новом постановлении губернатора нет ни слова про тех, кто переболел.

- Ездить все-равно некуда! Все закрыто, ничего не работает, по работе сейчас у меня, как и у всех, «пятая точка» наступила. Остается только сидеть дома, - говорит директор лиги КВН "Запад". - Но когда попадаешь в инфекционную больницу, начинаешь очень быстро переосмысливать многие вещи. Я пролежал 19 дней в палате размером 12 квадратных метров, выходить из которой нельзя вообще! И из развлечений есть только голуби на подоконнике, которым ты даешь имена, общаешься с ними, и они прилетают три раза в день потому, что ты их кормишь. У нас с семьей свой дом, есть территория, и мы как в Арабские Эмираты прилетели после этой палаты! Нам уже никуда не надо, мы дома.

Эфир про ужесточение режима самоизоляции слушайте ЗДЕСЬ.