2020-04-16T12:10:23+03:00
Коронавирус Covid-19

«Врач считает, что я безопасен для окружающих»: вылечившийся от коронавируса калининградец рассказал, как протекала болезнь

Максим Кузнецов пролежал в инфекционной больнице 19 дней
Светлана БАРОН
Поделиться:
Максим Кузнецов.Максим Кузнецов.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Директор лиги КВН "Запад" Максим Кузнецов, который попал в инфекционку с коронавирусом после вечеринки в Калининграде, выписался из больницы и рассказал о впечатлениях в эфире программы "Говорит Калининград" на радио «Комсомольская правда».

Вылечившийся от коронавируса: Болезнь длилась без двух дней месяц

00:00
00:00

- Врач сказал, что я безопасен для окружающих. Два отрицательных теста показали, что в моем организме коронавируса больше нет. Показательно, что в день, когда всю семью мою выписывали, впервые врач к нам зашел без защитного костюма. Назначили наблюдение у терапевта и препараты восстановительные (витамины, имунностимулирующие средства).

Вчера был в своей поликлинике. Напугал тетеньку в регистратуре своим появлением - я у них первый такой товарищ. Мы побеседовали с терапевтом, мне назначили еще рентген легких и прийти в понедельник. Если все будет хорошо, мы распрощаемся, - рассказал Кузнецов.

При выписке врач сказал Максиму, что коронавирус, конечно, оставляет в организме иммунитет. Но пока не известно, сколько он действует: месяц, два, год? А что касается самой болезни, то на нее у калининградца ушел «без двух дней месяц», считая с момента появления симптомов. Из стационара же выписали на девятнадцатый день.

Семья Максима Кузнецова не представляет угрозы для окружающих с точки зрения инфекции, но они все равно планируют оставаться в режиме самоизоляции, условия которого в Калининграде ужесточились с 16 апреля. Несмотря на то, что постановление с гербовой печатью о запрете выходить из квартиры для вылечившихся уже не актуально, в новом постановлении губернатора нет ни слова про тех, кто переболел.

- Ездить все-равно некуда! Все закрыто, ничего не работает, по работе сейчас у меня, как и у всех, «пятая точка» наступила. Остается только сидеть дома, - говорит директор лиги КВН "Запад". - Но когда попадаешь в инфекционную больницу, начинаешь очень быстро переосмысливать многие вещи. Я пролежал 19 дней в палате размером 12 квадратных метров, выходить из которой нельзя вообще! И из развлечений есть только голуби на подоконнике, которым ты даешь имена, общаешься с ними, и они прилетают три раза в день потому, что ты их кормишь. У нас с семьей свой дом, есть территория, и мы как в Арабские Эмираты прилетели после этой палаты! Нам уже никуда не надо, мы дома.

Эфир про ужесточение режима самоизоляции слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Гвардейска набросился на соседку с топором
На въездах в Калининград отменили проверку справок у водителей
В Калининградской области продолжится выдача продуктовых наборов школьникам
В Калининградской области запретили остановку автобусов около кладбищ на Пасху
Прокуратура потребовала установить пандусы в трех школах в Неманском районе
За сутки в Калининградской области на коронавирус проверили 545 человек
В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области выявили 8 новых случаев коронавируса
Калининградец украл у сожительницы 600 тысяч и улетел отдыхать в Москву
Калининградец, обвиняемый в 52 мошенничествах, скрылся от суда
В Гвардейске обрушился дом Ловиса Коринта
Экстремала из Зеленоградска замуруют в подвале на год без еды и воды
В ночь на 16 апреля в Калининградской области ожидается усиление ветра
В Балтийске при пожаре погибла 65-летняя женщина
Калининградцы могут передвигаться по городу и области во время режима самоизоляции на велосипеде
Полиция объявила в розыск подозреваемого в 52-х мошенничествах жителя Гурьевска
С четверга назначены дополнительные поезда на Светлогорском и Зеленоградском направлениях
В Калининградской области разрешили ловить рыбу с маломерных судов