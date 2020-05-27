Одноразовые меню, маски и дистанция: владельцы ресторанов в Калининграде надеются, что начнут работать с июня

В мае работники ресторанов по всей России раздевались, чтобы привлечь внимание к своему желанию работать. «Голый флешмоб», в рамках которого сотрудники кафе в медицинских масках прикрываются только транспарантом с требованием открыть их, коснулся и Калининграда. В эфире радио «Комсомольская правда» мы выяснили, как местный общепит планирует защищать покупателей от «короны» и собираются ли повышать цены для компенсации убытков.

- Конечно, акция «Голые рестораны» в значительной мере хулиганская, с большой долей юмора. Но это вопрос работы тысяч и тысяч людей во всей сфере гостеприимства нашего региона. Речь идет о возможности открытия летних кафе, площадок и террас, которые (по мнению участников акции) не сильно опаснее общественного транспорта и торговых центров, - говорит Максим Здрадовский, руководитель компании Britannica Project. - Есть опыт соседних Литвы и Польши, где сотрудники работают в масках и перчатках, гости заходят в масках, едят без них, но надевают их для выхода в туалет. Это обязательные санитайзеры на входе, это обработка всех поверхностей каждые два часа, это, скорее всего, одноразовые меню. По санитарным нормам рестораны готовы лучше всех – они и так высокосанитарная зона. А на летних площадках точно легко организовать дистанцию.

Сотрудники общепита надеются, что оперштаб разрешит им открыться в начале июня. И хотя это не спасет от убытков (по мировой статистике, поток посетителей в открывающиеся на улицах кафе составляет 15-20% от обычного, а выручка доходит лишь до 30-40%), это хотя бы позволит сохранить высококвалифицированный персонал.

- Я слышу такие комментарии: пусть идут на стройки. Конечно, повар, который учился пять лет и потом проходил повышение квалификации, может таскать кирпичи. Но, наверное, это неправильно. У нас есть те, кто психанули и уволились. Многие сейчас работают на доставке. Кто-то дома сидит, получая минимальную сумму. Мы взяли кредит на зарплаты, а потом получили субсидии – тоже на зарплаты. Меня, кстати, удивила та легкость, с которой удалось субсидию получить. Но работники ресторанов – это такие люди, которые любят общаться, хотят работать, а не сидеть дома, - говорит Здрадовский.

По мнению ресторатора, цены в общепите до конца года расти не будут, ведь у гостей осталось мало денег в кошельках. А вот калининградский фуд-блогер озвучила иное мнение. Оказалось, что даже не имея возможности полноценно работать, многие кафе предпочли задрать цену на банальные товары.

- Некоторые продают фаст-фуд, бургеры по 700-800 рублей за доставку, хотя конкуренция между ними сейчас очень высокая. Я думаю, в некоторых заведениях будет ребрендинг по итогу изоляции, возможно, они упростят сферу продаж. Конечно, массово покупатель в рестораны после открытия не пойдет. Ресторанам придется прежде всего подумать над рекламой, чтобы завлечь публику, - говорит калининградка.

Если рестораторы надеются на хоть какое-то улучшение после открытия летних террас, то гастроэнтузиасты, собиравшиеся на стрит-фуд фестивалях, опасаются, что им в этом году вообще не позволят работать.

- Понимания никакого нет. Мы как организаторы мероприятий готовимся к худшему. Одни считают, что уже в августе мы сможем увидеть привычный формат, но готовимся к тому, что в этом году вообще ничего не разрешат. По окончанию, я думаю, откроются не все. У некоторых просто деньги закончатся, - говорит Александр Исаев, организатор Kaliningrad Street Food Festival.

В мае в Калининграде прошел первый в истории онлайн-фестиваль уличной еды #fishtivalonline, но он оказался больше культурным событием, чем гастрономическим. Организаторы собрали музыкальные и литературные проекты из восьми стран: участвовали больше десятка городов от Владивостока до Лондона, за пять дней было 58 включений. Но в вопросах еды и заработка поставленной цели не добились, так как в этом формате спросом пользовались в основном сыры и уникальные специалитеты. Организаторы говорят, что некоторые вещи из онлайна обязательно перенесут в оффлайн – как прямые эфиры и мастер-классы с другими городами. Но только в том случае, если доживут.

Полный эфир о проблемах калининградского общепита слушайте ЗДЕСЬ.

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