Неприятный инцидент, как уже рассказывала «Комсомолка», произошел 6 января в поликлинике Гурьевска. Один из пациентов ворвался в кабинет и набросился на врача с кулаками. Нам удалось связаться с пострадавшей, которая согласилась рассказать о том, что произошло, но попросила не называть ее имя и фамилию.- 6 января я пришла на работу к восьми утра, - вспоминает доктор. - До начала приема пациентов, а ко мне были записаны переболевшие COVID-19 для оформления больничных листов, я должна была обработать вызовы других жителей нашего района, распределить эти вызовы между врачами и фельдшерами. Примерно в 8.45 я находилась в своем кабинете, рядом со мной была коллега. По телефону я говорила с фельдшером. Услышала, как в поликлинику начали входить пациенты. Резко распахнулась дверь в мой кабинет, ворвался незнакомый молодой мужчина высокого роста в зеленой куртке. Стал требовать, чтобы я прекратила разговаривать по телефону, очень сильно ругался матом. Говорил, что не может ждать. Я спокойно попросила его выйти из кабинета, снять верхнюю одежду, прекратить грубо выражаться. Но он продолжил свое «наступление». Подскочил ко мне, кулаком нанес удар в нижнюю часть левой стороны лица. Теперь у меня там синяк и ссадина. Нападавший быстро исчез. Я вышла к пациентам и сказала, что не смогу вести прием, поскольку вызвала полицию. Что пациенты? Кто-то, правда, поддержал агрессию, сказал, что еще мало дал. Кто-то начал спрашивать, мол, а мы в чем виноваты – сидеть здесь неизвестно сколько?По словам врача, полицейские приехали быстро, записали показания. Женщина уже написала заявление и зафиксировала побои. Сейчас ждет заключение эксперта.- Ночь я не спала, вычисляла пациента - по видео, как он выходил из здания поликлиники, по соцсетям, по списку записанных ко мне пациентов на 6 января. Все сопоставила и нашла! Информацию передала в полицию. Там мне пообещали, что мужчину вызовут на беседу. В понедельник, 11 января, нападавший пришел в поликлинику для оформления больничного. Когда увидела его, очень испугалась. К счастью, рядом со мной была заведующая. Мы оформили ему больничный. И он вдруг спросил: «Это я вас ударил?». Я ответила: «Да». Он: «Ну, извините». Я сказала, что извинения не принимаю. Он ушел. Честно скажу: страшно - и за себя, и за своих коллег. Не знаешь, чего ждать от пациентов. Сейчас меня провожает и встречает муж. Но так ведь продолжаться не может – бояться ходить на работу! Я очень хочу, чтобы этот 34-летний человек все же ответил за свой поступок.Потерпевшая подчеркнула: раньше этого гражданина не видела, ни в какие конфликты с ним не вступала.В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что в настоящее время личность нападавшего установлена, по этому факту проводится проверка.