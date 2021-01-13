С начала 2021 года в Калининградской области заразились коронавирусом 2458 человек. В последние шесть дней число новых случаев несколько снизилось - не больше 200 за сутки. Впрочем, на вчерашнем брифинге губернатор Антон Алиханов заявил о том, что из второй волны мы «пока не выходим», а некоторое снижение динамики объяснил тем, что на праздниках лаборатории работали не в полную силу.По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 13 января на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 477 853 человека, из них выявили 20 250 случаев заражения (18 380 человек выздоровели), умерли 206, остаются под медицинским наблюдением 7 145 человек.В регионе продолжается вакцинация, но пока прививки делают только представителям группы риска. Отдельно вакцинацию проводит Балтфлот, где привили уже около 2000 человек.